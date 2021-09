CDU hält Kreisparteitag ab

Der CDU Kreisverband Ravensburg lädt am Freitag, 17. September, um 19 Uhr zum Kreisparteitag in die Halle der Firma Neyer-Landtechnik in der Roßberger Straße 50 in Bad Waldsee-Mennisweiler ein. Außerdem soll die Veranstaltung unter dem Motto „200 Stunden vor Öffnung der Wahllokale“ als Endspurtauftakt zur Bundestagswahl genutzt werden, wie die Christdemokraten mitteilen.

Es stehen Wahlen an

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Wahlen des gesamten CDU-Kreisvorstandes sowie der Delegierten zum CDU-Bundes-, Landes- und Bezirksparteitag. Der amtierende Kreisvorsitzende Christian Natterer bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Außerdem werden unter anderem die örtlichen CDU-Abgeordneten mit kurzen Redebeiträgen zur Bundestagswahl zu den Besuchern sprechen. Zudem ist die Verabschiedung ausgeschiedener Ortsvorsitzender und Vorstandsmitglieder sowie die Begrüßung von Neumitgliedern geplant.

Diese Regeln gelten bei der Veranstaltung

Für den Parteitag gelten die 3G-Regeln. Besucher müssen vor Einlass ihren Impf- oder Genesenenausweis beziehungsweise ein negatives Testergebnis vorlegen, teilt die Kreis-CDU mit. Der Parteitag ist öffentlich.