Carsten Bölke ist neuer leitender Oberarzt der OSK

Carsten Bölke ist zum neuen Leitenden Oberarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche am St. Elisabethen-Klinikum (EK) ernannt worden. Er ist Nachfolger von Lior Haftel, der das EK nach drei Jahren verlassen hat, um in Lippstadt am Evangelischen Krankenhaus die Position des Chefarztes zu übernehmen. Neu in der Oberarztriege ist Felicia Kehrle.

Bölke ist bereits seit sechs Jahren als Oberarzt in der Ravensburger Kinderklinik beschäftigt. Zusammen mit dem Team organisiert und behandelt er in der Notfallambulanz und stationären Aufnahme das gesamte Spektrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin. Er ist laut Pressemitteilung des OSK Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit dem Schwerpunkt Neonatologie. Zudem hat er die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin erworben.

Als hygienebeauftragter Arzt der Klinik für Kinder und Jugendliche stellt er, in Zusammenarbeit mit den Hygienefachkräften und der Hygienekomission, die Hygienemaßnahmen der Klinik sicher und optimiert diese. Neben seinen Aufgaben in der Klinik, nimmt Bölke auch seit acht Jahren am Notarztdienst teil. Studiert hat er in Rostock und Freiburg. Seine Approbation erhielt er 2004 an der Uni Freiburg und war bis 2010 Assistenzarzt in Villingen-Schwenningen.

Felicia Kehrle ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und arbeitet seit 2012 am EK. Derzeit ist die neue Oberärztin dabei, die Schwerpunktbezeichnung Neonatologie zu erlangen. Dafür hat sie im vergangenen Jahr auf der Neonatologischen Intensivstation der Unikinderklinik in Ulm gearbeitet. Studiert hat sie an der Universität Ulm. Ihr Praktisches Jahr absolvierte sie an der Klinik am Eichert in Göppingen.