Carrousel spielen im Hirschgraben

Drei Minuten genügen der Band Carrousel in den meisten Fällen für einen überzeugenden Popsong – diese Fähigkeit zum Zelebrieren schönster Ohrwürmer bietet auch das neue Album „Cinq“. Die erste Singleauskopplung „Voilà“ war in diesem Sommer im Radio reichlich zu hören. Im Rahmen des Hirschgraben Open Air spielen Carrousel am 11. September auf Einladung der Zehntscheuer in Ravensburg. Die Songs leben von den Stimmen der französischen Sängerin Sophie Burande (Gesang, Akkordeon) und ihrem Westschweizer Partner Léonard Gogniat (Gesang, Gitarre). Mit Mathieu Friz (Keyboard) und Thierry Cattin (Drums) knüpfen sie einen besonderen Draht zum Publikum. Karten kosten 22 Euro (ermäßigt 20 Euro; Zehntscheuer-Mitglieder 18 Euro. Vorverkauf in Ravensburg bei der Tourist Info, Musikhaus Lange und der Schwäbischen Zeitung.