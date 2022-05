Carla Blankenhorn gewinnt den Racepedia-Wettkampf

Carla Blankenhorn (Jahrgang 2002) vom DAV Ravensburg ist bei ihrer Triathlon-Saisoneröffnung gleich richtig durchgestartet: Sie erreichte den ersten Platz bei den Racepedia-Juniorinnen und den zweiten Platz in der Alb-Gold-Landesliga, hier im Team mit der Startgemeinschaft Remchingen/Neckarsulm.

Der vierte Wettkampf des diesjährigen Racepedia-Cups fand rund ums Neckarsulmer Sportbad statt. Auf einer laut Mitteilung idyllisch gelegen Wettkampfstrecke inmitten von Weinbergen hatten die Ravensburger Triathleten harte Rennen zu bestehen, denn sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen ging es steil die Berge hinauf.

Das war Emma Müller Cerqueira (Jahrgang 2006) und Moritz Speh (2004) jedoch mehr Ansporn als Hindernis: Mit Bravour absolvierten sie jeweils die 700 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen und überquerten die Ziellinie beide als Erste in ihrer Altersklasse. Mit dem vierten Sieg im vierten Wettkampf sicherte sich Moritz Speh den Gesamtsieg in der baden-württembergischen Nachwuchswettkampfserie.

Seinen zweiten Platz im Gesamtklassement verteidigte Miguel Müller Cerqueira (2009). Nach dem Schwimmen lag der DAV-Sportler an fünfter Stelle, sicherte sich beim packenden Bergaufsprint aber noch den zweiten Rang. Ravensburgs Trainer Armin Reiner richtet seinen Blick schon auf den nächsten Wettkampf am Samstag Mengen an.