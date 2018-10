Carl ist die Schnellste im Turm

Monica Carl von der LG Welfen hat nicht nur die abschließenden Treppenläufe des Deutschen Towerrunning-Cups 2018 in Berlin und Münster gewonnen. Carl wurde auch Gesamtsiegerin. Der LG-Welfen-Läuferin reichten acht der 19 Treppenläufe, um am Ende ganz oben auf dem Siegerpodest zu stehen. Dabei bewältigte Carl knapp 7000 Stufen und unzählige Stockwerke. Die Saison stand für Carl auch ganz im Fokus der Treppenläufe, die sich weltweit steigender Beliebtheit erfreuen und ihren Ursprung beim Lauf im Empire State Building in New York haben, wo 1978 das erste Mal gelaufen wurde.

Der entscheidende Lauf fand für Monica Carl dort statt, wo traditionell Anfang des Jahres der Auftakt der Serie beginnt: in Berlin. So war Platz zwei für die noch unerfahrene Treppenläuferin in Berlin-Neukölln ein überraschender Erfolg. Vor den abschließenden Wettkämpfen in Berlin und Münster, die an zwei Tagen hintereinander stattfanden, kamen außer Carl in der jungen Anna-Lena Böckel und der routinierten Sylvia Jacobs noch zwei Sportlerinnen für den Gesamtsieg in Frage.

Die Oberschenkel brennen

Das Berliner Park-Inn-Hotel am Alexanderplatz mit 770 Stufen war Schauplatz des vorletzten Wettkampfs. Die Siegerin der vergangenen drei Jahre war die Berlinerin Jacobs. Im 30-Sekunden-Rhythmus wurden die knapp 200 Athleten zur Aussichtsplattform des 39 Stockwerke hohen Gebäudes geschickt. Ein Sieg für Carl, die in der Gesamtwertung knapp vorne lag, wäre die Vorentscheidung gewesen. „Ich habe alles gegeben und keinen Moment darüber nachgedacht, auch nur kurz das Tempo herauszunehmen, weil die Oberschenkel schon brannten“, sagte die vierfache Mutter Carl nach ihrem Lauf auf das 110 Meter hohe Hotel. Nach 4:38 Minuten ging der Sieg klar an Carl.

Für Böckel (4:40 Minuten) und Jacobs (4:43 Minuten) blieben die Plätze zwei und drei. Noch am Abend ging es für Monica Carl mit Ehemann Christian weiter nach Münster. Der Skyrun auf das LVM-Versicherungsgebäude mit 360 Stufen und 18 Stockwerken war nur noch Formsache für die Bergläuferin. Bei starker internationaler Besetzung freute sich die Siegerin des Vortags über Platz vier in 1:51 Minuten. Fast schon abgeschlagen kam Anna-Lena Böckel als Achte in 2:00 Minuten ins Ziel. Jacobs war in Münster nicht am Start.

Mit dem Sieg der 19-teiligen Serie und dem deutschen Meistertitel beim Frankfurter Messe-Turm-Lauf krönte Carl eine starke Saison. Im kommenden Jahr will sich Carl aber wieder auf die Wettkämpfe in der Ebene und am Berg konzentrieren.