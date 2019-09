Caritas Suchtberatung Ravensburg zieht um

Die Suchtberatungsstelle der Caritas Ravensburg, Seestraße 44 zieht in neue Räumlichkeiten um. Die neue Adresse lautet Wilhelmstraße 2, 88212 Ravensburg, teilte die Caritas in einer Pressemitteilung mit. Der Zugang zur Beratungsstelle im 2. Stock ist über den Haupteingang des neuen katholischen Gemeindehauses Liebfrauen. Die Suchtberatungsstelle ist vom 25. September bis 30. September nicht direkt erreichbar. Die Beratungsstelle ist ab dem 1.Oktober am neuen Standort geöffnet und erreichbar unter der bisherigen Telefonnummer 0751 / 3625680. In dringenden Notfällen ist die Erreichbarkeit über die Zentrale der Caritas 07517 / 362560 gewährleistet.