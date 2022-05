Caritas informiert zum Thema Alkoholkonsum

Die bundesweite Aktionswoche Alkohol der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen vom 14. bis 22. Mai klärt zum Thema Alkoholkonsum und den damit einhergehenden Risiken auf.

In diesem Jahr beteiligt sich die Caritas Bodensee-Oberschwaben in Ravensburg mit drei Referaten an der Aktionswoche. Der erste Vortrag am Montag, 16. Mai, steht unter der Frage „Weniger Alkohol, mehr Cannabis?“. Am Mittwoch, 18. Mai, beschäftigt sich eine Veranstaltung mit dem Thema „Sucht im Alter – ein brisantes Thema für Angehörige und Pflegekräfte“. Zuletzt gibt es am Donnerstag, 19. Mai, einen Abend der Selbsthilfe. Dieser trägt den Titel „Selbsthilfe – vielfach unterschätzt, aber hochwirksam. Betroffene stellen die Selbsthilfearbeit als niederschwelligen Weg aus der Sucht vor.“

Sämtliche Beiträge zu der Präventionskampagne finden jeweils um 18 Uhr im Haus der Katholischen Kirche, Wilhelmstraße 2, in Ravensburg statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.