Caritas in Ravensburg erhält Spende für ihren VW e-up!

Die Caritas Bodensee-Oberschwaben freut sich über eine 9000-Euro-Spende von der Niederlassung der Volksbank Ulm-Biberach in Ravensburg. Damit könne der Verband sein „VRmobil“ nach drei Jahren Nutzung jetzt endgültig in den eigenen Fuhrpark übernehmen, teilt die Volksbank Ulm-Biberach mit.

Seit Juli 2016 sei das von der Niederlassung der Volksbank in Ravensburg gestiftete „VRmobil“ für die Caritas Bodensee-Oberschwaben im Raum Ravensburg im täglichen Einsatz. Ganz im Sinne der ökologischen Ausrichtung der Genossenschaftsbank handele es sich dabei um ein Elektrofahrzeug, einen VW e-up!, der sich besonders gut für die Kurzstreckenfahrten der Caritas eigne. Die Leasingraten seien über den gesamten Zeitraum von der Volksbank übernommen worden. Dank der aktuellen Zuspende von 9000 Euro könne die Caritas ihren „mobilen Helfer“ nun endgültig in den eigenen Fuhrpark übernehmen.

„Wir freuen uns sehr, dass uns die Volksbank in Ravensburg mit dieser Spende erneut bei unserer täglichen Arbeit mit Menschen in Not- und Krisensituationen unterstützt“, so Ewald Kohler (rechts), Regionalleiter der örtlichen Caritas, der gemeinsam mit seinem Kollegen Uwe Ruple (links), Leiter für Wirtschaft und Finanzen, den Spendenscheck entgegennahm. Überreicht wurde dieser durch die Regionaldirektoren der Volksbank in Ravensburg, Berthold Hirschmann (Zweiter von rechts) und Hubert Probst. Ermöglicht wurde diese Spende, die sich zusammengenommen mit den Leasingraten auf insgesamt 15 000 Euro beläuft, durch die rege Teilnahme der Volksbank-Kunden am VR-Gewinnsparen – einer Kombination aus Sparen, Gewinnen und Helfen.