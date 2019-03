Capital Bra geht auf Gucciland-Tour

Der Rapper Capital Bra kommt im Rahmen seiner Gucciland-Tour auch nach Ravensburg. Am 1. Mai tritt er in der Oberschwabenhalle auf. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Wie die Veranstalter mitteilen, erobere der Musiker mit seinen Hitsingles die Charts und setze mit sieben Singles und zwei Alben neue Rekorde. Nach seiner „Berlin lebt“-Tour kündigt Capital Bra nun für April seine neue große Konzerttournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Mit der Gucciland bespielt er nun auch die großen Hallen von Deutschland. Eigenen Angaben des Rappers zufolge werde diese Tour neue Maßstäbe setzen. Er verspricht seinen Fans „eine Bühnenshow der Extraklasse“. Außerdem können die Konzertbesucher auch noch mit dem einen oder anderen Deutschrap-Giganten als Gast rechnen. Karten gibt es im Vorverkauf für 44,05 Euro auch beim Ticketservice von „Schwäbisch Media“ im Internet unter tickets.schwäbische.de und unter Telefon 0751/29555777.