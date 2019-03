Calmus Ensemble singt in Weißenau

Wann wird Musik zum Wahrzeichen oder Meilenstein? Das Calmus Ensemble zeigt in seinem Programm „Landmarks“ (englisch für Meilenstein, Wahrzeichen, Orientierungspunkt) am Samstag, 30. März, um 20 Uhr solche Orientierungspunkte. Das A cappella-Ensemble singt im Festsaal Weißenau Kompositionen und Songs der vergangenen 100 Jahre aus zehn Ländern und in sechs Sprachen.

An diesem Abend ertönen laut Ankündigung Anklänge an die Madrigalkunst der Renaissance, minimalistische Verarbeitung estnischer Folklore, lateinamerikanische Rhythmen und Neoromantik. Zudem ebnet das Ensemble den Weg zu den jüdischen Songwritern aus Krakau Polen (Mordechaj Gebirtig) und Kanada (Leonard Cohen) bis hin zu den bewegenden Balladen von Sting. Das preisgekrönte Calmus Ensemble aus Leipzig – besetzt mit Sopran Anja Pöche, Countertenor Stefan Kahle, Tenor Tobias Pöche, Bariton Ludwig Böhme und Bass Manuel Helmeke– stellt mit seinen Programmen gekonnt unter Beweis, dass man auf höchstem musikalischen Niveau sowohl ernsthaft als auch humorvoll sein kann, heißt es in dem Presetext

In diesem Programm interpretiert Calmus den Begriff „Landmarks“ musikalisch und hat „vokale Markierungen“ aus zwölf Ländern gesetzt: Musikalisch öffnen sich hier Grenzen und beginnen zu verschwimmen, wenn sich die Stile vermischen: E- und U-Musik sind nicht mehr zu unterscheiden, Songwriter treffen hier auf Avantgarde, Folk meets Jazz, südamerikanische Rhythmen grooven neben jiddischen Melodien. Homogenität, Präzision, Leichtigkeit und Witz – das ist es, was laut dem Schreiben Calmus auszeichnet und zu einer der erfolgreichsten Vokalgruppen Deutschlands macht. Die fünf Leipziger haben eine ganze Reihe internationaler Preise und Wettbewerbe gewonnen, und neben 50 bis 60 Konzerten im Jahr in ganz Europa ist das Quintett ein gern gesehener Gast in den USA.

Karten zu 24, ermäßigt 21 Euro gibt es bei der Tourist Information Ravensburg, Telefon 0751 / 82800, E-Mail tourist-info@ravensburg.de und bei der „Schwäbischen Zeitung“, Telefon 0751 / 29555777.