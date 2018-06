Café Colours hat seit Samstag wieder auf

Nach dem Brand im Café Colours vergangenen Sommer hat das Restaurant in der Ravensburger Bachstraße vergangenen Samstag wieder eröffnet.

Der hintere Bereich des Restaurants war damals vollkommen ausgebrannt. Er hat nun ein völlig neues Erscheinungsbild bekommen: Zum einen wurde die Bar, die zuvor – vom Eingang aus gesehen – auf der rechten Seite stand, an der Wand gegenüber wieder neu aufgebaut. Dunkles Holz und Sessel in Lederoptik: Das Café Colours wirkt im Vergleich zu früher edler und gediegener. Auch an der Speisekarte wird sich etwas ändern – was genau, will Inhaber Pscho Ahmad allerdings noch nicht verraten. Am Außenbereich, der vom Brand weitestgehend verschont worden war, änderte sich nur wenig. „Auch weiterhin können Gäste in dem teilweise überdachten Innenhof sitzen, essen und trinken“, sagt Ahmad.

300 000 Euro Schaden

Nach dem Brand Mitte Juli glich das Café einer riesigen Ruine. Der Innenbereich war vollkommen zerstört, Sachverständige schätzten den Schaden auf 300 000 Euro. Nach Angaben von Ahmad mussten neue Fenster, Decken und Wände gebaut werden. Zudem tauschte er Küche und Toiletten aus, obwohl diese nach dem Brand noch intakt waren. Denn Ahmad nutzte die Gelegenheit für ein neues Gesamtkonzept.

Nach dem Brand hatten sich die Bauarbeiten lange verzögert – ursprünglich war geplant, das Café schon im Dezember wieder aufzumachen. (nik)