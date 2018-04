C-Junioren bezwingen Tabellenführer

Gegen die Topmannschaften der Fußball-Oberliga läuft für die C-Junioren des FV Ravensburg zur Zeit fast alles. Gegen den Tabellenführer VfB Stuttgart II gewann die U15 mit 4:0. Eine unglückliche Niederlage mussten Ravensburgs A-Junioren einstecken. Noch bitterer war die Niederlage der B-Junioren des SV Weingarten.

C-Junioren-Oberliga: FV Ravensburg – VfB Stuttgart II 4:0 (4:0) – Tore: 1:0 Luca Schulz (4.), 2:0, 4:0 Adrian Xhemaili (18. FE, 30.), 3:0 Matthias Dick (28.) – FV: Harscher, Schwarz (67. Rauch), Agbodemegbe, Dick, Metzdorf, Hill (63. Ekincioglu), Schulz (60. Larisch), Knörle (64. Busch), Gresser, Xhemaili, Ambrosius – Mit einer furiosen ersten Halbzeit besiegte Ravensburg den Tabellenführer Stuttgart mit 4:0. Schon in der vierten Minute erzielte Luca Schulz das 1:0 für die Gastgeber. Kapitän Adrian Xhemaili erhöhte nach 18 Minuten per Foulelfmeter auf 2:0, nachdem Elias Gresser gefoult worden war. Nicht einmal eine halbe Stunde war gespielt, da erzielte Matthias Dick durch einen Freistoß das 3:0. Zwei Minuten danach war es erneut Xhemaili, der eine Hereingabe von Schulz zum 4:0 ins Tor schob. Im zweiten Durchgang ließ der FV nichts mehr zu und hatte selbst weitere gute Torchancen – es blieb aber beim 4:0.

A-Junioren-Verbandsstaffel Süd: SC 04 Tuttlingen – FV Ravensburg 3:2 (3:1) – Tore: 0:1 Moritz Hartmann (20.), 1:1 Tim Lehrmayer (26.), 2:1 Aleksandar Ivanovic (31.), 3:1 Muhammed Elmas (37.), 3:2 Thomas König (90.+2) – FV: Segbers, Durus, König, Fetic (60. Pfister), Lupfer (72. Becker), Aras, Hoffmann (77. Coskun), Wanner, Hartmann, Schnell, Schmid – Etwas überraschend verlor Ravensburg beim Abstiegskandidaten Tuttlingen. In der ersten halben Stunde war der FV klar überlegen, erzielte aber nur ein Tor durch Moritz Hartmann und kassierte mit der ersten Offensivaktion der Gäste den Ausgleich. Zwischen der 31. und 37. Minute lud Ravensburg die Gastgeber durch zwei Abwehrfehler zum Toreschießen ein – plötzlich stand es 3:1 für Tuttlingen. Im zweiten Durchgang drückte Ravensburg auf den Anschlusstreffer, der gelang allerdings erst in der Nachspielzeit. Das Tor von Thomas König änderte an der unglücklichen Niederlage nichts mehr.

TSV Nusplingen – SV Weingarten 0:0 – SVW: Preyer, Endres, Afonso, Margreiter, Yazici (28. Riedesser), Halder, Ungemach, Siegel (76. Tfaily), Scheiter, Pfeiffer, Olschewski – Das 0:0 des SV Weingarten in Nusplingen nutzte keiner Mannschaft so richtig. Während Nusplingen die Saison allerdings wohl im sicheren Mittelfeld beenden wird, sieht es für Weingarten deutlich schlechter aus. Der SVW auf Abstiegsrang elf hat drei Spiele mehr absolviert als der Tabellenzehnte VfL Pfullingen, aber schon acht Punkte Rückstand.

B-Junioren-Verbandsstaffel Süd: SSV Ulm 1846 II – FV Ravensburg 1:2 (1:0) – Tore: 1:0 Tim Schneider (34.), 1:1 Yannic Huber (67. FE), 1:2 Leandro Stehle (77.) – FV: Seidel (80.+1 Pialoudis), van Beek, Biewer, Brecht (41. Ademi), Huber, Nagel, Brankovic, Xhemajli, Merk (69. Bloching), Stehle, Pfister (59. Özmen) – In Ulm brauchten beide Teams die Anfangsviertelstunde, um ins Spiel zu finden. Danach war Ravensburg zwar etwas besser, kassierte aber durch den ersten gelungenen Angriff der Gastgeber das 0:1. Tim Schneider nutzte einen langen Pass über die FV-Abwehrreihe zur Führung. Im zweiten Durchgang kam Ravensburg aber zurück. Leandro Stehle holte nach 67 Minuten einen Elfmeter heraus, den Yannic Huber sicher verwandelte. Stehle wurde zehn Minuten später zum Matchwinner, als er eine Hereingabe nach starkem Sprint von Enes Özmen zum 2:1-Endstand verwandelte.

SV Weingarten – TSG Young Boys Reutlingen 1:2 (0:0) – Tore: 0:1 Erblin Gorqai (50.), 1:1 Sercan Elmas (53.), 1:2 Bilal Benguia (80.+1) – SVW: Hagel, Hayat, Simpfendörfer, Batarilo (63. Diana), Zweifel, Alvari, Pfefferkorn, Cardoso, Kölsch, Sahinkaya (41. Sahintürk), Elmas – Ganz bittere Niederlage für Weingarten. Nach acht Niederlagen in Folge hielt der SVW gegen Reutlingen bis in die Nachspielzeit ein 1:1. Erblin Gorqai hatte die Young Boys nach 50 Minuten in Führung gebracht, Sercan Elmas glich in der 53. Minute aus. In der ersten Minute der Nachspielzeit kassierte der SVW aber doch noch den Treffer zum 1:2 und stand so erneut ohne Punkte da.