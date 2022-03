Cúl na mara bringt Celtic-Rock in die Zehntscheuer

Cúl na Mara, die Aulendorfer Celtic-Rock Formation, gibt ihr erstes Konzert in diesem Jahr am Freitag, 1. April, ab 20 Uhr in der Zehntscheuer in Ravensburg. Cúl na mara sind froh, endlich wieder auf der Bühne zu stehen, heißt es in der Konzertankündigung. Vor der Corona-Zeit war die Band auf vielengroßen Folk-Rock Festivals von Triest bis Bremen zu Gast. Ihre Musik verbindet die traditionelle Musik aus den keltischen Ländern mit modernen Eigenkompositionen. Highland Pipes, Flöten, Mandoline, Bouzouki Drums, Bass und Akkordeon gehören zum ganz selbstverständlichen Instrumentarium der Band. Traditionelle keltische Klänge verschmelzen die Musiker mit Rock, Folk, Punk, Polka und Walzer. Sie bringen nach der Corona-Pause auch eine Menge neuer Stücke mit in die Zehnscheuerm darunter Balladen wie „Clearances“, die von den Vertreibungen aus den Highlands im 18. Jahrhundert erzählen. Die Sanftheit von Flötenklängen vermengt mit der Rauheit archaischer Highlandpipe Klängen vermitteln dem Zuhörer die Nähe harmonischer Gemeinschaft und brutaler Gewalt, heißt es in der Medienmitteilung. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten gibt es unter https://www.zehntscheuer-ravensburg.de/. Infos zur Band sind unter www.culnamara.com zu finden. Foto: Veranstalter