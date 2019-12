BW-Bank spendet 6000 Euro für regionale Projekte

Die Niederlassung Unternehmenskunden Ravensburg/Friedrichshafen der BW-Bank unterstützt mit ihren beiden diesjährigen Weihnachtsspenden von insgesamt 6000 Euro zwei regionale Projekte im Kreis Ravensburg. 4000 Euro gehen laut Pressemitteilung an die Stiftung Liebenau. Weitere 2000 Euro erhält der Förderverein der Wolfegger Konzerte. Die 4000 Euro an die Stiftung Liebenau seien für die Märchenerlebnistage gedacht. Dabei könnten Kinder mit und ohne Behinderung einen Tag lang ins Reich der Fantasie eintauchen und Märchen „hautnah“ erleben. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens unterstützt die Bank mit den 200 Euro die Aktivitäten des Freundeskreises der Wolfegger Konzerte rund um das Jubiläum. „Beide Organisationen leisten einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Region. Deshalb unterstützen wir die beiden Projekte gerne mit unseren Weihnachtsspenden“, erklärt Niederlassungsleiter Edmund Rupp. Am Donnerstag, 19. Dezember, hatten Markus Kistler und Edmund Rupp symbolisch den Spendenscheck an den Vorstand der Liebenau Stiftung, Markus Nachbaur, und die für Spenden verantwortliche Stiftungsmitarbeiterin Verena Rehm übergeben. Für den Freundeskreis der Wolfegger Konzerte nahm Viviana Fürstin von Waldburg-WolfeggWaldsee den Spendenscheck entgegen. Foto: Sitftung Liebenau