Busverkehrs wird in der Innenstadt umgeleitet

Aufgrund der Veranstaltungen „SWR 4 Blechduell“ am Freitag, 29. Juni, und dem „Ravensburger Stadtlauf“ am Samstag, 30. Juni, ist die Innenstadt für den Busverkehr ab Donnerstag, 28. Juni, um 12 Uhr wegen Aufbauarbeiten bis zum Samstag, 30. Juni, Betriebsende, für den gesamten Busverkehr gesperrt. In dieser Zeit werden laut Mitteilung der Technischen Werke Schussental die Haltestellen Marienplatz, Heilig Geist Spital und Kornhaus nicht angefahren.

Auf der Linie 1 und Linie 4 verkehrt der Bus stattdessen stadtauswärts über die Haltestelle Meersburger Brücke, stadteinwärts über die Haltestelle Karlstraße. Auf der Linie 3 verkehrt der Bus stadtauswärts zur Ersatzhaltestelle in der Rudolfstraße, stadteinwärts zur Ersatzhaltestelle Hirschgraben. Wegen dem Hauptlauf am Samstag, 30. Juni, wird ab 18 Uhr bis Betriebsende, stadteinwärts nicht mehr die Ersatzhaltestelle am Hirschgraben bedient, sondern die Ersatzhaltestelle in der Rudolfstraße.

Weitere Informationen gibt es im Kundencenter der RAB unter der Rufnummer 0751 / 509220.