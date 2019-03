Busverkehr wegen Narrensprünge umgeleitet

In Weingarten findet am Sonntag, 3. März, der große Narrensprung statt. Daher ist die Abt-Hyller-Straße von 13 bis 15.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. In dieser Zeit wird auf der Linie 1 die Überlandhaltestelle Waldseer Straße als Ersatz für Haltestelle Post und Evangelische Stadtkirche angefahren. Auf der Linie 6 nach der Haltestelle Charlottenplatz wird erst die Haltestelle Konrad-Huber-Straße und dann die Haltestelle Köpfinger Straße bedient.

Der große Narrensprung in Ravensburg findet am Rosenmontag, 4. März, statt. Aufgrunddessen sowie des anschließenden Fasnetstreibens ist der Marienplatz und die Bachstraße von Betriebsbeginn bis 20 Uhr, sowie die Wangener Straße bis 13 Uhr für den Busverkehr gesperrt. In dieser Zeit werden die Ersatzhaltestelle Rudolfstraße, Haltestelle Karlstraße und Haltestelle Meersburger Brücke angefahren.