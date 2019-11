Busumleitung zum Christkindlesmarkt beginnt

Weil die Busse der Altstadtlinien 1, 3 und 4 in diesem Jahr erstmals nicht mehr über den Christkindlesmarkt auf dem südlichen Marienplatz und in der Bachstraße fahren dürfen, werden diese Linien um die Altstadt herumgeleitet. Das hat bereits im Vorfeld erhebliche Auswirkungen auf die Olgastraße, Zwergerstraße und auf den Hirschgraben.

„Die Umleitungen starten schrittweise, damit sich die Anwohner und Besucher der Innenstadt auf die teilweise neue verkehrliche Situation besser einstellen können", schreibt dazu die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung. Zunächst wird die Linie 3 bereits ab Dienstag, 19. November, umgeleitet. Der Bus fährt dann aus Weißenau kommend über den Hirschgraben und die Olgastraße/Karlstraße direkt zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB).

In Gegenrichtung wird die Linie 3 dieses Jahr erstmals auch über die Olgastraße und den Hirschgraben in Richtung Seestraße geleitet – teilweise gegen die bisher bestehende Einbahnrichtung. Hierfür wurde bereits die westliche Fahrspur der Olgastraße (in der Regel für Linksabbieger in die Meersburger Straße) für Autos gesperrt. Darüber hinaus hat die Stadt mehrere Ampelanlagen installiert, um den Busverkehr entgegen der Fahrtrichtung im Hirschgraben zu ermöglichen.

Der Hirschgraben ist ab dann bis zum 20. Januar ausschließlich für den Busverkehr und für Anlieger freigegeben. Eine Umleitungsstrecke ist über die Rudolfstraße und die Olgastraße zur Karlstraße oder Meersburger Straße eingerichtet. Mit dem Aufbau des Christkindlesmarktes werden ab Montag, 25. November, dann auch die Linien 1 und 4 um die Altstadt herumgeleitet. An deren Linienführungen bei Umleitungen gab es keine Änderungen, hier erfolgt die Streckenführung statt über Bachstraße/Marienplatz dann über Karlstraße/Georgstraße und Schussenstraße.

Rechtzeitig vor dem Aufbau des Christkindlesmarkts startet außerdem am Freitag, 22. November, der neue Shuttlebus vom Bahnhof zum Marienplatz. Hierfür wurde eine Bedarfshaltestelle direkt vor dem Bahnhofsgebäude in der Eisenbahnstraße installiert.