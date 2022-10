Bustaktung zwischen Bad Waldsee und Ravensburg steigt teils um das Siebenfache

Landrat Harald Sievers nennt es ein „neues Kapitel des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis“. Ein Kreisrat spricht von „einem kleinen Wunder“. Nachdem bereits Ende 2021 neue Regiobuslinien und damit eine höhere Taktung eingeführt wurden, baut der Kreis Ende 2022 den Busverkehr weiter aus.

Und wie: Beispielsweise steigern sich die Fahrten zwischen Ravensburg und Bad Waldsee an Sonntagen um das Siebenfache. Von Wangen nach Tettnang um fast das Fünffache.

Doch erst einmal ein Blick zurück: Anfang 2021 beschloss der Kreistag das neue ÖPNV-Konzept, das es den Menschen leichter machen soll, sich im Kreis ohne Auto zu bewegen. Im Dezember 2021 gingen dann fünf neue Buslinien in Betrieb. Beispielsweise die Linie R40 zwischen Ravensburg und Wangen oder die R90 zwischen Leutkirch und Bad Wurzach.

Markenkern der neuen Linien: Sie fahren werktags mindestens im Stundentakt. In dieser Woche hat die Kreisverwaltung dem Kreistagsausschuss für Umwelt und Mobilität erste Details bekannt gegeben:

Ravensburg – Bad Waldsee

Die Linie R30 bleibt erhalten, wird jedoch durch eine Schnellbuslinie S30 ergänzt. Dieser Bus fährt direkt über die B 30, hält an weniger Haltestellen und bringt die Leute so deutlich schneller von einer Stadt in die andere.

Die Fahrten an Werktagen erhöhen sich mit beiden Linien von 22 auf 34 – das ist eine halbstündliche Taktung während des Tages. An Sonntagen steigern sich die Fahrten um das Siebenfache: von drei auf 21 Fahrten.

Bad Wurzach – Bad Waldsee

In Bad Waldsee wird die Linie S30 direkt und umsteigefrei auf die Linie R80 nach Bad Wurzach durchgebunden.

Diese neue direkte Verbindung zwischen Ravensburg, Bad Waldsee und Bad Wurzach ist laut Landkreis nicht nur deutlich schneller als die bisherigen Verbindung, sondern für den Fahrgast auch preiswerter.

Ravensburg – Tettnang

Bei dieser Strecke ist es laut Landkreis das Ziel, mit dem nahezu verdoppelten Fahrtenangebot einen deutlich höheren Anteil des Verkehrsaufkommens zwischen Ravensburg und Tettnang auf den Bus zu verlagern.

Auch hier sticht die Taktung am Wochenende ins Auge: Die erhöht sich laut Landkreis im Vergleich zu bisherigen Angeboten um das Dreifache.

Wangen – Tettnang

Ebenfalls neu wird die Regiobuslinie von Wangen über Tettnang und teilweise nach Friedrichshafen eingerichtet. Die Linie wird an Werktagen stündlich Wangen mit dem Bodenseekreis verbinden.

Die Anzahl der Fahrten zwischen Wangen und Tettnang steigern sich im Gegensatz zum bisherigen Angebot zwar nur von 17 auf 21 Fahrten – am Wochenende aber immerhin von vier auf 18.

Ravensburg – Fleischwangen und Ravensburg – Altshausen

Außerdem gibt es ab Dezember den R60 von Ravensburg nach Fleischwangen und den R65 von Ravensburg nach Altshausen im Stundentakt. Zwischen Ravensburg und Blitzenreute entsteht damit sogar ein 30-Minutentakt. An Sonntagen fahren diese Linien im Zweistundentakt.

Die neuen Buslinien kosten den Kreis laut aktueller Schätzung fast vier Millionen Euro pro Jahr. Einige der Linien werden gefördert – das Land übernimmt dabei 50 Prozent des Betriebskostendefizits. Im Jahre 2023 werden laut Kreisverwaltung rund eine Million Euro Förderung zusammenkommen.

Für 2023 hat der Landkreis bereits neue Ziele. Zwischen Isny und Leutkirch ist eine Schnellbuslinie geplant. Zudem will die Kreisverwaltung ein Konzept für ein On-Demand-Angebot, also ÖPNV auf Abruf, erarbeiten.

Mit diesen neuen Linien hätte die Kreisverwaltung ganze Arbeit geleistet, lobten die Kreisräte des Ausschusses für Umwelt und Mobilität am vergangenen Donnerstag die neuen Maßnahmen. „Es ist ein kleines Wunder. Im Gegensatz zu dem, was andere in diesem Bereich schaffen, können wir echt stolz sein“, sagte CDU-Kreisrat und Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher.

Auch die Kreisrätin und Busunternehmerin Elke Müller (Grüne) lobte die Pläne, warnte jedoch vor einem Fahrermangel: „Wenn sich nicht mehr tut, gibt es nicht genug Leute, die unsere guten Pläne umsetzen.“ Auch Kreisrat Bernd Grabherr (CDU) leitet ein Busunternehmen. 85 Prozent seiner Kollegen hätten laut aktueller Umfrage einen Mangel an Arbeitskräften.