Die für den 30. März angekündigen Fahrplanänderungen auf den Linien 1, 3 und 15 des Stadtbus Ravensburg-Weingarten treten erst am Montag, 6. April, in Kraft, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bis dahin gilt auch auf diesen Strecken weiterhin der Ferienfahrplan, die mit S gekennzeichneten Fahrten entfallen. Grund für die spätere Umstellung auf den neuen Fahrplan seien technische Gründe bei der Umsetzung und eine dünne Personaldecke, so Carina Neusch, Sprecherin des Stadtbus Ravensburg-Weingarten.

Nach der Umstellung werden dann wieder mehr Fahrten auf den Linien 1, 3 und 15 und zusätzliche Fahrten am Abend angeboten. Die Fahrpläne aller Stadtbus-Linien sind auf der Stadtbus-Homepage unter www.stadtbus-rv-wgt.de ohne die Anpassungen bei den Abendfahrten veröffentlicht.