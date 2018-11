Busfahrgäste zahlen ab Januar mehr

Die neuen Fahrpläne sind als Minifahrpläne in der Woche vor Fahrplanwechsel (9. Dezember) in den Omnibussen und in den Verkaufsstellen und Mobilitätszentralen erhältlich. Bereits ab 26. November gibt es sie unter www.bodo.de. Auf der Regionalbuslinie 7542 Ravensburg/Wangen wird mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember in der morgendlichen Hauptverkehrszeit ein Halbstundentakt eingeführt. Die Regionalbuslinie 7545 wird neu in zwei Teilabschnitte 7545 Tettnang/Ravensburg und 7547 Tettnang/Wangen geteilt. Das Fahrtenangebot zwischen Tettnang und Wangen wird dabei montags bis freitags deutlich verbessert und vertaktet. Neukirch profitiert damit von einer verbesserten Anbindung nach Tettnang und Wangen, außerdem ergeben sich in Tettnang gute Anschlüsse zur Montfortlinie 7586 von und nach Friedrichshafen. (sz)