Busch: „Man muss geil sein auf das Tor“

Zeit zum Durchschnaufen hatten die Profis der Ravensburg Towerstars aufgrund des spielfreien Dienstages diese Woche, nach sieben Spielen in zwei Wochen rund um Weihnachten kam der eine oder andere auf dem Zahnfleisch daher.

„Die Jungs hatten drei Tage frei, das war richtig und wichtig“, sagt auch Towerstars-Trainer Uli Liebsch. Die Spieler seien frisch ins Training zurückgekehrt. Mit dabei war auch Bob Wren, mit 39 Punkten immer noch bester Towerstars-Scorer, wenn auch Frederik Cabana (36) in den letzten Spielen rasant aufgeholt hat.

Wren bleibt also in Ravensburg bis zum Saisonende, seine Ausstiegsklausel bis zum 31. Dezember 2011 nützte der Kanadier nicht, obwohl der österreichische Erstligist Villach um ihn warb (die SZ berichtete). „Er ist einer der begabtesten Spieler der Liga, er kann die entscheidenden Dinge machen, er macht andere Spieler stärker“, sagt Liebsch. Wren habe maßgeblich zu Cabanas Leistungsexplosion (12 Punkte in den vergangenen fünf Spielen) beigetragen.

Auf Cabana und Wren ruhen damit auch am kommenden Wochenende die Hoffnungen der Towerstars, wenn es am Freitag nach Rosenheim geht (19.30 Uhr) und am Sonntag die Lausitzer Füchse zu Gast in Ravensburg sind (18.30 Uhr). Zu den beiden Kanadiern stellt Liebsch Christopher Oravec in die erste Reihe. Schon im Schlussdrittel gegen Crimmitschau vergangenen Freitag (3:0-Sieg) brachte der Trainer Oravec in Reihe eins für Scott Champagne. Der kanadische Neuzugang spielt jetzt mit Marko Friedrich und Tobias Samendinger. „Vielleicht können wir die zweite Reihe damit aufwerten“, sagt Liebsch.

Das Problem der Towerstars liegt derzeit auf der Hand: Sie sind zu leicht auszurechnen. Denn nur die erste Reihe strahlt wirklich Torgefahr aus, hat den „natürlichen Scoring-Touch“, wie es der Trainer ausdrückt. Die Gegner konzentrieren sich deshalb darauf, die Wren-Reihe auszuschalten und schon wird es für die Ravensburger schwer, offensive Akzente zu setzen. „Wir haben aufgrund der Verletzten in der zweiten Reihe Spieler, die in der Vergangenheit dritte oder vierte Reihe gespielt haben“, sagt Liebsch, von denen könne man nicht erwarten, dass sie sofort die Spiele entscheiden. „Nach der Gegentorflut am Beginn der Saison mussten wir unser Defensivspiel verbessern“, sagt der Trainer weiter. Das heißt, man spiele kompakter und stehe sicherer. Vor allem der dritte Stürmer sichert eher ab und geht nicht volles Risiko nach vorne. „Das kostet Offensiv-Power“, ist sich Liebsch im Klaren, „wir kassieren dadurch aber weniger Tore, das ist der Weg“.

Somit ist auch die Taktik für das Rosenheimspiel am Freitag bereits klar: Defensiv kompakt stehen und nach vorne die entscheidende Lücke suchen. Nach der spielfreien Woche kommt Liebsch das Auswärtsspiel nicht ungelegen. „Für uns geht es darum, wieder den Spielrhythmus zu finden, das ist einfacher, wenn man das Spiel nicht machen muss“, so der Towerstars-Trainer, „zu Hause ist das schwieriger“. Liebsch zählt Rosenheim neben Landshut und Schwenningen zu den besten Teams der Liga, „sie haben mit Norm Maracle einen ganz starken Torhüter, wir haben schon zweimal gegen die verloren“, warnt Liebsch.

Am spielfreien Dienstag mussten die Towerstars tatenlos zuschauen, wie Crimmitschau in der Tabelle wieder auf Platz acht vorbeigezogen ist. „Das nervt sehr“, gibt Liebsch zu, es gelte jetzt, sich dauerhaft in den Play-off-Plätzen festzusetzen. Wichtig wäre für Liebsch deshalb auch, dass die fünfte Ausländerposition wieder besetzt wird. Mehrere Möglichkeiten würden derzeit geprüft, er selbst habe schon mit Spielern aus Nordamerika gesprochen. Einige Optionen hätten sich aber in den vergangenen Tagen nicht realisieren lassen. „Der Trainer wünscht sich jedoch, dass vor dem übernächsten Wochenende, wenn es zu Hause gegen Schwenningen (Freitag, 13. Januar) und auswärts gegen Heilbronn (Sonntag, 15. Januar) geht, der fünfte Ausländer im Team ist.

Am Ball bleiben

„Das Gröbste haben wir hinter uns“, sagt Towerstars-Verteidiger Markus Busch zur gerade überwundenen Krise. Trotzdem dürfe man jetzt nicht nachlassen: „Wir müssen am Ball bleiben, sonst nützen die zuletzt gewonnen Spiele (vier Siege aus fünf Spielen) nichts“, so der 30-Jährige. Busch will „möglichst jedes Spiel gewinnen“ und wenn es einmal nicht klappt, zumindest gute Leistungen abrufen und immer enge Spiele erzwingen. „Dass wir Spiele 1:5 oder 1:6 verlieren, das passiert uns nicht mehr“.

Warum man am Anfang der Saison so viele Tore kassiert hat, ist dem Abwehrspieler noch immer ein Rätsel. Natürlich sei es aufgrund der Verletztenmisere mit vier Verteidigern nicht leicht gewesen. „Jeder hat sich dann aber zusammengerissen, wir haben viel miteinander geredet“, sagt Busch. Auch die taktische Umstellung habe geholfen: „Auch in der vergangenen Saison haben wir aus einer sicheren Defensive heraus unsere Erfolge gefeiert“, so Busch. Gerade vor dem Tor müsse jeder den absoluten Willen zeigen, „man muss geil sein auf das Tor“, sagt Busch. Auch in Rosenheim am Freitagabend wollen die Towerstars laut Busch unbedingt etwas mitnehmen, „zu Hause gegen Weißwasser kann es nichts anderes geben als drei Punkte“.