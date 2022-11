Mehr als 6 Prozent: Bus und Bahn in der Region werden deutlich teurer

Die Preise für den öffentlichen Nahverkehr im Ravensburger Verkehrsverbund Bodo steigen im kommenden Jahr so stark wie nie zuvor seit Bestehen des Unternehmens. Im Schnitt erhöhen sich die Tickets für Bus und Bahn zum 1. Januar 2023 um 6,3 Prozent. Das ist eine Verteuerung, die doppelt so hoch ist, wie bei der Tarifanpassung vor einem Jahr.

Schülermonatskarten, Einzelfahrten, Tagestickets: All diese Angebote im Bodo-Verkehrsverbund, der die Landkreise Ravensburg, Bodensee und Lindau umfasst, werden 2023 deutlich mehr kosten. Am höchsten fallen die Erhöhungen für Berufspendler mit Monatskarten aus. In den Stadtverkehren innerhalb des Bodo-Verbunds werden die Preise ähnlich steigen.

Kostensteigerungen wie noch nie

In der Vergangenheit erhöhten sich die Kosten für Fahrgäste von Bus und Bahn in der Region jedes Jahr um zwei bis vier Prozent, um den Betrieb und Ausbau des Streckennetzes zu finanzieren. Das reiche heute nicht mehr aus, sagt Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler: „Diesmal geht es um die blanke Existenz von Verkehrsunternehmen. Die Situation ist dramatisch.“

Der Grund sind die extrem gestiegenen Energiepreise, die Bus- und Bahnunternehmen genauso betreffen wie private Haushalte. Beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sind das vor allem die Ausgaben für den Dieselkraftstoff.

Ohne Hilfspakete wäre alles noch teurer

Man mag kaum glauben, was der Bodo-Chef bei einem Pressegespräch am Donnerstag in Ravensburg sagt: Ohne ein finanzielles Hilfspaket der beteiligten Landkreise wäre die Erhöhung der Tarife zum Jahreswechsel um mehr als das Doppelte ausgefallen. Um rund 15 Prozent hätten Fahrten mit Bus und Bahn 2023 teurer werden müssen, wären die Landkreise Ravensburg, Bodensee und Lindau nicht bereit gewesen, stützend einzugreifen.

„Es ist nicht mehr möglich, den öffentlichen Nahverkehr über die Fahrkarten zu finanzieren“, sagt Jürgen Löffler. Die Energiepreise waren schon vor dem Ukrainekrieg ein Problem, zudem kam damals Corona. Teilweise brachen den Busunternehmen bis zu 90 Prozent der Fahrgäste weg, sagt Löffler. Das lag nicht zuletzt an den geschlossenen Schulen. Rund 50 Prozent der Bodo-Kunden sind Kinder und Jugendliche.

15 Prozent weniger Fahrgäste als vor Corona

Inzwischen hätten sich die Fahrgastzahlen bei rund 15 Prozent weniger als vor der Corona-Pandemie eingependelt. Das sei eine positive Entwicklung, sagt Löffler. Aber indessen seien die Energiekosten eben explodiert.

Ein weiteres Problem im ÖPNV: Vielen Busunternehmen fehlt es an Fahrern. Die Bezahlung sei nicht ausreichend, die Arbeitszeiten seien unattraktiv, so der Bodo-Chef: „Die Verkehrswende hängt vielfach auch von der Personalsituation ab.“ Häufig könnten Strecken wegen fehlender Fahrer nicht so bedient werden, wie man sich das wünschen würde.

Verkehrsverbund rechnet mit neuer Konkurrenz

Der Verkehrsverbund Bodo rechnet zudem damit, dass die unterschiedlichen Abo-Angebote des Unternehmens künftig an Attraktivität verlieren werden. Der Grund sind das geplante Deutschland-Ticket (49 Euro im Monat) und das „Jugendticket BW“, die 2023 starten sollen und viel günstiger sind als die bisherigen Tarife.

Das „Jugendticket BW“ gibt es vom 1. März 2023 an (nur in Baden-Württemberg), es kostet fürs ganze Jahr 365 Euro und gilt für junge Leute bis 21 (in Ausbildung, Studium bis 27). Landesweit und ohne Begrenzung von Zeit oder Strecke können junge Erwachsene damit durch Baden-Württemberg fahren. Dadurch dürften sich viele Jugendliche von der Bodo-Schülermonatskarte, die diese Vorteile nicht bietet, ab 2023 aber selbst in der ersten Bodo-Zone 42,20 Euro im Monat kostet, abwenden.

Hinzu kommt das Deutschland-Ticket als Nachfolger des 9-Euro-Tickets, welches ähnlich ausgerichtet ist. Der geplante Start zum 1. Januar wird vermutlich nicht möglich sein, schätzt Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler, er rechnet mit dem Monat März als Beginn.

Viele könnten sich von Bodo abwenden

Sein Pressesprecher Felix Löffelholz meint: „Für den überwiegenden Teil unserer Kunden wird das Deutschland-Ticket interessanter sein als unsere Angebote.“ Da man damit weitere Strecken für wenig Geld benutzen darf, sei das attraktiver. Auf der anderen Seite könnte man dort auf dem eigenen Fahrschein keine weitere Person mitnehmen, wie es bei verschiedenen Bodo-Angeboten möglich ist.

Für den Bodo-Verkehrsverbund bedeuten die nahenden neuen, attraktiven ÖPNV-Angebote dennoch nicht die Pleite. Er erhält Ausgleichszahlungen von Kreis, Land und Bund, denn die Mobilitätswende ist politisch gewünscht. Bei aller Sorge sagt Jürgen Löffler: „Ich begrüße es, dass viele Menschen nicht zuletzt durch das 9-Euro-Ticket den ÖPNV entdeckt haben. Und dass die Politik bereit ist, für den öffentlichen Nahverkehr mehr Geld auszugeben.“