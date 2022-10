Bus touchiert Radfahrerin in Ravensburg

Leichte Verletzungen hat sich eine 48 Jahre alte Radfahrerin zugezogen, als sie am Dienstagvormittag gegen 10.15 Uhr in der Meersburger Straße in Ravensburg von einem Bus touchiert wurde. Laut Polizei war der 42-jährige Busfahrer stadteinwärts unterwegs und wollte nach rechts in die Olgastraße abbiegen. Dabei übersah er die rechts neben ihm auf dem Fahrradschutzstreifen fahrende Radlerin, die in Folge des Zusammenstoßes stürzte. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Klinik. Der Sachschaden fiel eher gering aus.