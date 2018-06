Bus stattGeißbockbahn

Wegen Bauarbeiten im Bahnhof Friedrichshafen fallen laut einer Pressemitteilung von Montag, 6. März, bis Freitag, 10. März, einzelne Fahrten der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) zwischen Friedrichshafen und Ravensburg aus. In der darauffolgenden Woche, vom 13. bis 17. März, fährt die BOB dann zwischen Friedrichshafen und Ravensburg gar nicht. Statt der betroffenen Züge sind Busse im Schienenersatzverkehr (SEV) unterwegs. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten verändern sich dadurch entsprechend. Der SEV ist so geregelt, dass in Ravensburg genügend Zeit zum Umsteigen zwischen Bus und BOB von und nach Aulendorf ist. Die Busse halten an den SEV-Haltestellen in unmittelbarer Nähe der Bahn-Haltepunkte.In den Bussen können zwischen Friedrichshafen und Ravensburg an den betreffenden Tage keine Fahrräder mitgenommen werden. Die Sonderfahrpläne liegen in den Zügen sowie in den Bahnhöfen Friedrichshafen und Ravensburg aus.