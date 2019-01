Burnout-Expertin zu Gast bei Ravensbuch

Die Ärztin Mirriam Prieß stellt am Freitag, 25. Januar, 20 Uhr, in der Buchhandlung Ravensbuch in Ravensburg ihr neues Buch „Zeit für einen Spurwechsel" (Südwest Verlag) vor.

Wie die Veranstalter mitteilen, beginnt die Burnout- und Resilienz-Spezialistin Mirriam Prieß ihr Buch mit der These „Warum wir in unserem Leben nicht ankommen? Weil etwas in uns genau das nicht will!“ und beschreibt, wie wir uns unbewusst von dem abhalten, was wir uns eigentlich wünschen.

Auf eindrucksvolle Weise erfährt der Leser laut Mitteilung, wie uns Prägungen aus der Kindheit unbemerkt in private, berufliche und gesundheitliche Sackgassen führen und die Beziehung zu unserem wahren Ich verhindern. In einem neuen Ansatz wird deutlich, dass vor allem der Mechanismus gelöst werden muss, der sich hinter kindlicher Prägung verbirgt, und dem bislang zu wenig Beachtung geschenkt wurde.

Mirriam Prieß war laut Veranstalter acht Jahre in einer psychosomatischen Fachklinik tätig und berät heute Führungskräfte im Bereich Konflikt und Stressmanagement.