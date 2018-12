Burk spendet 10 000 Euro fürs Jugendhaus

Es ist ein besonderes Weihnachtsgeschenk: ein übergroßer Scheck über einen Betrag von 10000 Euro. Überreicht haben ihn Florian Burk und Marco Wolpert, die Geschäftsführer der Firmengruppe Burk, an die Stadt Ravensburg. Die Spende kommt dem Jugendhaus in der Möttelinstraße zugute. Mit dem Geld wird im Jugendhaus ein Arbeits- und Beratungsraum mit Computern, Drucker, Scanner und Kopierer ausgestattet. In diesem Raum können zukünftig Jugendliche und junge Erwachsene Hausarbeiten für die Schule ausdrucken, ihren Lebenslauf erstellen oder Zeugnisse für ihre Bewerbung einscannen.

„Wir sind sehr dankbar für Ihre Spende. Und das ist ja nicht das erste Mal. Sie spenden jedes Jahr einen Betrag in großer Höhe“, sagte Oberbürgermeister Daniel Rapp am Mittwoch bei der Scheckübergabe im Rathaus. Seit etwa 15 Jahren spendet die Firmengruppe Burk regelmäßig Geld für die Jugendarbeit der Stadt. Im Laufe der Jahre sind so mehr als 100000 Euro zusammengekommen. „In den vergangenen drei Jahren förderten wir eher sportliche Projekte wie den Skatepark, jetzt tun wir wieder etwas für den Geist“, sagt Florian Burk mit einem Augenzwinkern. „Und das ist ein Projekt, bei dem wir dachten ‚das passt zu uns‘.“ Das in Ravensburg ansässige Unternehmen bildet selbst aus. Auf etwa 250 Mitarbeiter kommen 50 Auszubildende.

Die Leiterin des Jugendhauses, Ramona Obermüller, schildert, wie die Idee zu einem Arbeits- und Beratungsraum im Jugendhaus entstand: „Viele Jugendliche und junge Erwachsene im Jugendhaus suchen eine Arbeit, eine Ausbildung oder eine Wohnung. Sie wenden sich mit Fragen an uns und sagen zu uns: ‚Guck doch bitte mal über meine Bewerbung drüber‘. Bisher steht zwar an der Theke ein PC, aber da läuft laute Musik, und man ist nicht ungestört. Wir dachten, es wäre doch toll, wenn wir einen Raum hätten, der ruhig und entsprechend ausgestattet ist, wo wir die jungen Menschen beraten und diese an ihrem Lebenslauf, ihrer Bewerbung oder Ähnlichem arbeiten könnten.“ Den passenden Raum gibt es im Erdgeschoss des Jugendhauses schon, die Ausstattung fehlt noch. Sie wird jetzt mit der Spende der Firmengruppe Burk angeschafft. Dazu kommen noch Büromöbel, die das Unternehmen aus seinen eigenen Beständen dem Jugendhaus schenkt. Ebenfalls in dem Raum eingerichtet wird eine Beratungsecke. Berater sind die fünf Mitarbeiter des Jugendhauses. „Es ist ein offenes und flexibles Angebot. Wir machen keine starren Beratungstermine aus“, sagt Obermüller.

Florian Burk sieht die Spende seines Handwerksbetriebs in einem größeren Zusammenhang: „Wir leben in der Region und von der Region. Unsere Kunden und unsere Mitarbeiter sind hier. Deshalb möchten wir auch etwas zurückgeben. Und je mehr wir geben, desto mehr bekommen wir zurück.“ Eine Haltung, die OB Rapp ausdrücklich lobt: „Es wäre toll, wenn das alle so sehen würden wie Sie.“