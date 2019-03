Burgstraße: Agendagruppe fordert Radspur

In einem Appell an die Ravensburger Stadtverwaltung und den Gemeinderat fordert die Agendagruppe Oberstadt, dass die Burgstraße in der Altstadt zur Einbahnstraße wird. Stattdessen solle dort eine breite Spur für Radfahrer eingerichtet werden. „Nachdem nun in Ravensburg angekommen ist, dass außer dem Busverkehr auch der Fahrradverkehr in der Innenstadt ausgebaut und verbessert werden soll, müsste doch spätestens jetzt das vorhandene Gutachten „Burgstraße“ in die Tat umgesetzt werden“, heißt es in dem Appell. Das genannte Gutachten hatte eine Einbahnlösung für die schmale Altstadtstraße empfohlen. Wie die Agendagruppe weiter schreibt, seien auch die Verkehrsberuhigung am Marienplatz und der Innenstadt „ein Erfolgsrezept“ gewesen – trotz aller zunächst vorgebrachten Widerstände seitens des Handels.