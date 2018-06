Burachhalle: Die ersten Flüchtlinge sind ausgezogen

Die ersten Flüchtlinge sind am Donnerstag aus der Notunterkunft in der Ravensburger Burachhalle ausgezogen. Bis Mitte Juni soll die Halle laut Landratsamt leer sein und den Schulen ab dem neuen Schuljahr wieder für Sportunterricht zur Verfügung stehen.

Den Anfang machten am Donnerstag 48 Menschen (16 Familien) aus Syrien, Afghanistan und Irak, die in die sogenannte „vorläufige Unterbringung“ in die Springerstraße in der Südstadt umgezogen sind.

Als nächstes ziehen Mitte Mai 78 Flüchtlinge in die Karlstraße 12/1, Mitte Juni kommen die verbliebenen Bewohner in die Weidenstraße 20/1. Diejenigen, die bereits eine Aufenthaltserlaubnis haben, finden ihr neues Zuhause in der Florianstraße in Weißenau.

Nach dem Auszug der Flüchtlinge werden die Einbauten für die Essensausgabe inklusive der Wasser-, Abwasser- und Elektroinstallationen, die Trennwände der einzelnen Quartiere sowie im Außenbereich die zusätzlichen WC-Anlagen wieder abgebaut. Das Landratsamt rechnet mit weiteren Sanierungsmaßnahmen, besonders in den Sanitärbereichen. Der Sportbodenbelag der Halle wurde durch Holzwerkstoffplatten geschützt. Wie hoch die Rückbau- und Sanierungskosten ausfallen, konnte das Landratsamt noch nicht beziffern.