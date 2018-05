Buntes, lautes Happening an der Halfpipe

Das Skate-Punk-Trash-Festival am vergangenen Samstag hat hunderte Jugendliche und jung gebliebene Skater und Musikfans in den Skatepark beim TSB Ravensburg gelockt. Die offizielle Eröffnung musste verschoben werden, was jedoch weder der Feierfreude noch dem Festivalfeeling geschadet hat. Zuerst glühte die Halfpipe unter den Rollen der Skater, dann die Ohren der Punk- Musik-Fans.

Eigentlich hätte Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp den Skatepark mit einer kleinen Rede eröffnen sollen. Doch die Anlage sei offiziell noch nicht fertig umgestaltet, eine Kunstgruppe solle den Skatepark anmalen und das sei bislang einfach noch nicht möglich gewesen, heißt es vonseiten der Veranstalter. „Wetterpech“, wie Ramona Obermüller, die Leiterin des Jugendhauses Ravensburg erklärt. „Trotzdem ein bisschen schade“, findet einer der Veranstalter, Jonas Steinmetz, den alle hier in der Skaterszene nur als „Egger“ kennen. „Sonst hätte sich Herr Rapp einen Eindruck verschaffen können davon, was möglich ist“, glaubt Egger.

Möglich nämlich ist am Samstag ein buntes, lautes Happening. Auf der Rampe, an der sich etwa 35 Skater – vom 16-jährigen Punker bis hin zum 36 Jahre alten Felix – messen. Die natürlich aus Ravensburg, aber auch aus Innsbruck und Mannheim oder Karlsruhe stammen. Sich an Tricks versuchen, die „Airs“, „Grindes“ oder „Hand Plants“ heißen.

Skater, die ihren Sportkollegen Beifall zollen, indem sie ihr Board an die Halfpipekante klopfen, wenn jemand einen extra hohen Air (in die Luft) dreht und steht. Dass dieser Skate-Wettbewerb völlig ohne Regeln und Anmeldegebühren auskommt, das ist so gewollt.

„Jeder soll hier Spaß haben und sich selber pushen, so weit er eben mag“, bekräftigt Egger. Und damit jeder Teilnehmer einen Preis mit nach Hause nehmen kann haben die Veranstalter Skateboards und Rollen, Socken und Shirts ergattert. „Bei Skateboardfirmen, die unsere Idee auch cool fanden“, so Egger.

Punkbands sorgen für Stimmung

Cool sind auch die Punkbands, die neben der Halfpipe und mitten unter den Besuchern ihre Bühne haben: „Linoleleum“ aus Ravensburg, „Gravel in The Basement“ aus Ostrach, „Uberalles“ aus Heilbronn und „Piza“ aus Mannheim. Die ursprüngliche Band aus Marseille, nämlich „The Splitters“ haben kurzfristig absagen müssen. „Beim Skaten natürlich“, wie Nathalie „Natz“ Scholz, vom Arbeitskreis „Musik“, weiß. Nichtsdestotrotz ist es ein „fetter“ Tag. Mit akrobatischen Skatern und harten Beats. Für Klein und Groß. Mit Getränken für einen Euro und veganen Burgern.

Und einen neuen, offiziellen Eröffnungstermin soll es auch schon geben. „Den 23. Juni“, gibt Ramona Obermüller bekannt. Vermutlich auch wieder mit einem Programm, bei dem das Skaten selbstverständlich die Hauptrolle spielt.