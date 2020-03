„Bunter Vogel“ geht offen auf Brüche in seiner Biografie ein

Gut 200 Besucher haben am vergangenen Sonntagabend die Fastenpredigt des Olivenbauers Tobias Reiss in der Liebfrauenkirche verfolgt, der dort über Stationen seiner Erfahrung von Heimat angesichts häufiger Orts- und Berufswechsel sprach.

Reiss war mit der Rolle des „bunten Vogels“ einverstanden und bereit, auf Brüche in seiner Biografie offen einzugehen. Ein wenig mehr Buntheit schade der Kirche nicht. Gebürtig ist Reiss von Nürnberg. Mit sieben hatte er seinen ersten Heimatverlust zu verkraften: Die Familie zog um in die Pfalz. Dort redete man anders, seine Lederhose kam auch nicht gut an und überhaupt, die Stechmücken in der Rhein-Ebene waren lästig.

Autoritär angehauchter Vater

Auch die Berufswahl nach dem Abitur war nicht das Gelbe vom Ei: Sein autoritär angehauchter Vater fand, dass sein, also des Vaters Hobby, die Archäologie, das beste für Tobias sei. Der gehorchte seinem Vater, aber mit allem Zweifel daran, dass die Archäologie seine tatsächliche Berufung sei. Immerhin: Sein weiterer Lebensweg erwies sich immer mehr als ein Weg nach innen. Er fand an seinem Studienort Tübingen zur Zen-Meditation. „Ich traf dort Menschen, die nicht mein Christsein voraussetzten, aber ihren geistlichen Weg gingen.“ Und: „Meine neuen Freunde in Tübingen hatten Humor.“

Als Tobias Reiss nach vielen örtlichen und beruflichen Zwischenstationen im italienischen Piemont als Olivenbauer seine endgültige Heimat fand, wurde ihm in ebendiesem Anbau ein Lebensmodell bewusst: „Viele Menschen wissen nicht, dass bei der Gewinnung des Olivenöls aus der Frucht der Kern mit zermahlen werden muss. Alles, restlos alles wird zermahlen. Erst dann entsteht das Neue. In diesem Fall das Öl.“ Reiss: „ So empfinde ich es auch für mich. Ich komme wirklich erst dann an in diesem jetzigen Augenblick, wenn ich alles hergegeben habe. Das immer wieder neue Zermahlenwerden als Olivenkern und das Sichöffnen des neuen Tages, eines Augenblicks, einer Begegnung, sei es mit einem Menschen, sei es in der Einsamkeit – das ist meine Heimat. Diese Heimat ist heimatlos.“

Kommende Aufgabe: Hüter einer Wallfahrtskirche

Für Tobias Reiss kündige sich ein neuer Lebensabschnitt an: Nachdem vor gut einem Jahr seine geliebte Frau gestorben war, habe er gefühlt, dass ihm allein für den anstrengenden Olivenanbau in den ligurischen Seealpen die Kräfte fehlen werden. Er sieht seine kommende Aufgabe als Hüter der Wallfahrtskirche Madonna di Berzi und ihrer Pilger. Die Ältesten von Berzi überlieferten ihm auch das Motto dieses Ortes: „Am Ende der Welt, ganz nah am Paradies.“ „Für die italienischen Bewohner des kleinen Weilers bin ich ein etwas ungeschickter Bauer, der verrückterweise immer wieder in der Kirche ist. Wo ihm den meisten Teil des Jahres nur Fledermäuse Gesellschaft leisten. Das finde ich gut so. Ich bin gerne unsichtbar.“