Bunter Fronleichnamsteppich der Kirchengemeinde

Die katholische Kirchengemeinde der Seelsorgeeinheit Ravensburg-Mitte hat am Donnerstag gemeinsam das Fronleichnamsfest mit einem Festgottesdienst in der Liebfrauenkirche gefeiert. Hier hatte Schwester Lioba mit Ministranten von Liebfrauen zusammen einen Blumenteppich gestaltet. Angelehnt an den Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“, wurden Stationen des Psalms mit Blumenelementen liebevoll ausgelegt, wobei der Hirte mittig symbolisch für den Psalm steht. (obs)