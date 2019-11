Bunte Sterne mit Wünschen von Kindern

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Kinderstiftung Ravensburg mit Schülern die Aktion Wunschsterne. Sie findet am Dienstag, 26. November, auf dem Münsterplatz in Weingarten und am Mittwoch, 27. November, am Katzenlieselesturm in Ravensburg statt – jeweils von 9 bis 12 Uhr. Im Rahmen der Wunschsterneaktion der Kinderstiftung schmücken Schüler aus Ravensburg (Grundschule Neuwiesen, Kösterle, Grundschule Kuppelnau sowie Gemeinschaftsschule Ravensburg Standort Süd) und Weingarten (Schussentalschule und Talschule) Weihnachtsbäume mit bunten, selbst gestalteten Holzsternen, auf die sie zuvor ihre persönlichen immateriellen Wünsche geschrieben haben.

Auf den bunten Holzsternen stehen Wünsche wie zum Beispiel „Freundschaft“, „Zufriedenzeit“, „Zeit“, „Vertrauen“, „Friede“ und viele andere. Die Kinder aus den Schulklassen, die sich an der Sterneaktion beteiligen, dürfen ihre Sterne selbst aufhängen. Ein Hubwagen sorgt dabei in beiden Städten für große Begeisterung. Er fährt die Sternenkinder bis zu den Wipfeln der Bäume hoch, damit sie ihre Sterne auch ganz oben an den Weihnachtsbäumen anbringen können.

Jedes Jahr stellt die Kinderstiftung Ravensburg Schulklassen und Kindergärten, die sich an der Aktion beteiligen möchten, Holzsterne zur Verfügung. Das Thema immaterielle Wünsche wird in den Schulen und Kindergärten besprochen und die Kinder gestalten dann ihre ganz persönlichen Wunschsterne.