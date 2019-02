Unter der umsichtigen und zügigen Leitung von Carmen Kremer, seit 2016 Vorsitzende des Kreisverbands, stellten sich im Gasthaus Mohren fast alle der insgesamt 39 Kandidaten für die Grünen in den Gemeinderäten von Ravensburg, Eschach, Taldorf und Schmalegg vor. Auf den ersten Blick gibt es nur paritätische Verhältnisse: für Ravensburg stehen sogar zwölf Frauen den zehn Männern gegenüber. Außerdem sind die Generationen bunt gemischt und mehrere junge sind dabei.

Zuerst mussten die 35 anwesenden Mitglieder eine Zustimmungserklärung unterzeichnen (dass sie im Falle einer Wahl diese Wahl auch annehmen werden) und erhielten somit ihren Stimmzettel, der an diesem Abend häufig im Einsatz war. Zwei prominente Gäste waren zur Wahl gekommen: Sozialminister Manne Lucha und Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger; Lucha übernahm die Begrüßung und unternahm zugleich einen Überblick über die Geschichte der Grünen in Ravensburg, spendete der „prosperierenden Region“ und der „lebenswerten Stadt Ravensburg“ Lob, und mahnte für die „europäische Schicksalswahl“ die Partei zur gemeinsamen Anstrengung an.

Nach Absprache und Zustimmung zur Programmfolge stellten sich die Kandiaten für die Kernstadt vor, danach die von Eschach, Taldorf und Schmalegg. Mal langatmig und schon im Wahlkampfmodus, mal kurz und herzhaft, mal mit Selbstironie oder Humor. Vor allem die noch nicht bekannten neuen Anwärteren wie die 19-jährige Arzu Eser, Studentin des International Business an der Dualen Hochschule, die in atemberaubender Schnelligkeit ihre Hauptinteressen in griffige Slogans packte, die eigentlich jeder unterschreiben konnte, machten Eindruck. „Statt zuzuschauen selbst aktiv werden“ und „Global denken und lokal handeln“ hießen welche davon und mit ihrem strahlend jugendlichen Auftreten erntete sie regelrechten Jubel.

Ebenfalls zu den jungen Anwärtern gehört Valentin Strehle, ein 22 Jahre alter Mechatroniker und der Sohn der Eschacher Ortschaftsrätin Otti Reck-Strehle, der sein Plädoyer kurz hielt und es gut fände, wenn „ein paar Junge“ demnächst dabei wären – auch dafür gab es viel Applaus. Zu den Mitteljungen ist die Goldschmiedmeisterin und Künstlerin Carola Weber-Schlak zu zählen, die sich auch als Vorsitzende des Ravensburg-Weingartener Kunstvereins engagiert und sich selbst einen „parteipolitischen Frischling“ nennt. Andere wieder finden erst jetzt nach ihrem Berufsleben oder bei vielen jüngeren Frauen nach der Familienarbeit und Kindererziehung Zeit für eine solche Tätigkeit.

Einige schöne Aussagen blieben hängen, so wie der Wunsch nach „Politik machen ohne Polemik“ oder derjenige, mehr für den Nachwuchs im Handwerk und die Versorgung der Älteren oder therapiebedürftiger Kinder zu tun, wie von der Friseurmeisterin Yekta Vardar geäußert. Das Spektrum reichte von der Landwirtin über Buchhändler, Betriebswirtschaftler bis zur Übersetzerin, von Handwerksmeistern, Ergotherapeutin, Angestellten und Freiberuflern bis zu Architektinnen, wie der aus Vietnam stammenden 46-jährigen Kim-Trang Dinh, die es als eine Verpflichtung sieht, sich „als Mutter und als Ausländerin“ für gesellschaftliche Belange einzusetzen.