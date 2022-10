Bundesweiter Tag der offenen Moschee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Ein Zeichen des Friedens, ein Zeichen der Vielfalt ist der Tag der offenen Moschee“, sagt Integrationsminister Manne Lucha bei seinem Besuch in der Mevlana Moschee in der Ravensburger Schützenstraße. Seit 1997 findet bundesweit am Tag der Deutschen Einheit auch der Tag der offenen Moschee statt. Minister Lucha nutzte die Gelegenheit für Begegnungen mit der Türkisch-Islamischen Gemeinde zu Ravensburg. „Der interreligiöse und interkulturelle Dialog ist eines der wichtigsten Dinge. Grade in der jetzigen Zeit haben viele Menschen Ängste, und da sind Botschaften des Zusammenhalts, des Öffnens, des aufeinander Zugehens wichtig,“ sagte Lucha. Hamza Erdogan, 1. Vorsitzender der Türkisch-Islamischen Gemeinde, bedankte sich für den Ministerbesuch und betonte, dass der Gemeinde der Dialog und das Kennenlernen ein großes Anliegen sind.

Lucha erkannte die Leistung der Gastarbeiter an, die ihren Teil für das deutsche Wirtschaftswunder beigetragen haben. Benannte aber auch die Integrationsfehler, die man damals machte. „Diese Fehler machen wir nicht mehr, wir sehen die Menschen in ihrer Vielfalt. Vielfalt ist eine Stärke unserer Gesellschaft,“ sagt Lucha. „Wir sind eine freie und offene Gesellschaft und das lassen wir uns auch nicht nehmen,“ so Lucha weiter. Er drückt auch seinen großen Dank für das Engagement bei der Impfkampagne der Türkisch-Islamischen Gemeinde aus. „Sie haben ihre Verantwortung für ihre Gemeinde und die Nordstadt übernommen, so hält unsere Gesellschaft zusammen. Wir brauchen Dialog und Begegnungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, deswegen bedanke ich mich ganz herzlich für den Tag der offenen Moschee.“