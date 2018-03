Bundesweiter Dancecontest startet erstmals in Ravensburg

Unter dem Motto „Beweg dein Leben“ sucht die DAK-Gesundheit erstmals Tanzgruppen aus der Region für ihren Dancecontest. Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren können sich bis Sonntag, 15. April, mit einem selbstgedrehten Video bewerben. Beim Finale am Stuttgarter Schlossplatz am 30. Juni werden sie vor großem Publikum beim Kinder- und Jugendfestival tanzen, heißt es in der Pressemitteilung. Die prominente Jury um den DSDS- und Dance-Dance-Dance-Gewinner Luca Hänni kürt dort die Sieger. Schirmherr des Wettbewerbs ist der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha.

Beim Tanzwettbewerb studierten seit 2011 rund 3300 Gruppen mit insgesamt mehr als 16 000 Tänzern ihre Show ein. In diesem Jahr unterstützt der Deutsche Tanzsportverband (DTV) den Wettbewerb. Allein in Baden-Württemberg sind das laut Pressemitteilung 295 Vereine mit rund 33 000 Mitgliedern. Der DAK-Wettbewerb steht unter dem Motto „Beweg dein Leben“ und damit ganz im Zeichen der Gesundheit. „Coole Moves zu aktueller Musik – das zieht die Kids an. So bekommen wir unsere Jugend zur gesunden Bewegung“, sagt Michael Lenz von der DAK-Gesundheit. Der Spaß der Tänzer, die große Begeisterung der Fans und der Zuspruch des Publikums machen den Dancecontest aus.

Sportprofessor lobt Präventionsansatz

Partner des Dancecontest ist auch Ingo Froböse, Sportprofessor und einer der bekanntesten Präventionsexperten in Deutschland. „Tanzen macht fit, trainiert die Koordination und damit auch das Gehirn“, erklärt Froböse. Der aktuelle DAK-Präventionsradar zur Kinder- und Jugendgesundheit zeigt, dass der Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen ein ernstzunehmendes Phänomen ist. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt als Empfehlung für Heranwachsende an, jeden Tag mindestens 60 Minuten körperlich aktiv zu sein. Jeden Tag aktiv sind laut Pressemitteilung aber nur 17 Prozent von ihnen und entsprechen damit den Empfehlungen der WHO. 83 Prozent der Schüler sind nicht täglich aktiv.

Am Wettbewerb können Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren teilnehmen. Teams von zwei bis zu zehn Teilnehmern studieren einen Tanz zu einem Song oder Remix ihrer Wahl ein und drehen einen maximal dreiminütigen Video-Clip. Der Kreativität können die Gruppen beim Tanzstil freien Lauf lassen. Der Film kann entweder unter www.dak-dance.de hochgeladen oder auf USB-Stick eingesendet werden.

Die Gruppen werden in drei Alterskategorien unterteilt antreten: Die Kids (sieben bis elf Jahre), die Young-Teens (bis 16 Jahre) und die Teens (ab 17 Jahren). Die Bewertung erfolgt in zwei Leistungsgruppen: Den Anfängern (Prechamps) und den Profis (Champs). Nach dem Einsendeschluss wählt eine Fachjury die Gruppen für die Auftritte aus. Weitere Gruppen qualifizieren sich über ein Online-Voting. Alle Clips werden unter www.dak-dance.de eingestellt. Jurychef Hanno Liesner achtet auf die Chancengleichheit inklusiver Gruppen, für die besondere Regeln gelten.