Bundeswehr verabschiedet Oberst d. R. August Schuler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach mehr als 45 Jahren wurde der Ravensburger Landtagsabgeordnete und Oberst der Reserve August Schuler von der Bundeswehr in der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn verabschiedet. Die Dankes- und Ehrenurkunden für die Stabsoffiziere überreichte Generalleutnant Martin Schelleis, Inspekteur der Streitkräftebasis.

In persönlich gefassten Worten ließ Inspekteur Schelleis die militärische Laufbahn der angetretenen Berufs- und Reserve-Offiziere Revue passieren. Als Zeitsoldat und bei jährlichen Wehrübungen hatte August Schuler in vielen Führungsverwendungen unter anderem als Pressestabs- und Verbindungsstabsoffizier der Bundeswehr die Treue gehalten. Langjährige Stationen waren etwa Ingolstadt (Kompaniechef), München (Offizierslehrgänge/Ausbildung), Pfullendorf (Bataillonskommandeur), Sigmaringen (G 3-Stabsoffizier bei der 10. Panzerdivision), Stuttgart (Landeskommando Baden-Württemberg). Dazu kamen viele Großübungen („Blaue Donau, Flinker Igel“), Stabsrahmenübungen als „Political Adviser“, Abordnungen etwa beim Eurokorps, bei der Gebirgsjägerbrigade, bei der SFOR in Sarajevo auf dem Balkan, sowie Hochwassereinsätze an der Donau. „Für die Bundeswehr und damit für die Äußere Sicherheit Deutschlands zu dienen war mir Herausforderung, Ehre und Freude. Kameradschaft, Verlässlichkeit und das gegenseitige Vertrauen zu den mir anvertrauten Soldaten sowie meiner Kommandeure und Generäle haben mich über die Jahrzehnte getragen“, betonte August Schuler. „Meine Kommandeure konnten immer auf meine Einsatzbereitschaft bauen und haben mir ambitionierte Führungsaufgaben übertragen. Auch in öffentlich kritischen Zeiten wie der Nachrüstungsdebatte in den 80er Jahren bin ich zu unseren Soldaten gestanden“, so der Abgeordnete. Die Notwendigkeit einer intakten Bundeswehr in der Bündnisverteidigung und in der Äußeren Sicherheit zeige einmal mehr der Krieg in der Ukraine.

Der zentrale Auftrag der Bundeswehr war und sei eindeutig gewesen: das Recht, die Demokratie, den Frieden und die Freiheit des deutschen Volkes zu verteidigen. Die Soldaten standen und stehen für den Einsatz für unsere Gesellschaft und für deren Grundwerte. Das sei der Geist der Bundeswehr.