Bundeswehr unterstützt Pfleger auf der Intensivstation des Ravensburger Krankenhauses

Die Oberschwabenklinik bekommt in Ravensburg in der dritten Welle der Corona-Pandemie jetzt Unterstützung von der Bundeswehr: Sechs Soldaten unterstützen Pfleger auf der Intensivstation des Ravensburger Krankenhauses, wie die Klinik am Montagnachmittag mitteilte.

Durch Hilfe erhöht sich Zahl der Betten

Die Soldaten arbeiten demnach bei der Versorgung von Corona-Patienten mit. Sechs Fachkräfte aus dem Sanitätsregiment 3 in Dornstadt sind seit dieser Woche auf der Intermediate Care-Station (IMC) des St. Elisabethen-Klinikums (EK) im Einsatz, wie Pressesprecher Winfried Leiprecht mitteilte. Mit ihrer Hilfe könne die Station mit drei bis vier Betten mehr betrieben werden. Das erleichtere die Verlegung von Patienten aus den Intensivbereichen.

Dazu erklärt die Oberschwabenklinik (OSK) in der Pressemitteilung: Es gebe Corona-Patienten, die eigentlich die Intensivstation verlassen könnten, aber noch nicht so weit genesen seien, dass die Versorgung auf der Normalstation bereits ausreicht. Für sie sei die Intermediate-Care-Station (IMC) gedacht. „Die IMC hat sich zuletzt immer wieder als Flaschenhals erwiesen“, erläutert Swen Wendt, Sprecher der Leitungen Pflege- und Prozessmanagement an der OSK. Die Entlastung der Intensivstation sei nicht in dem Maße möglich, wie es wünschenswert gewesen wäre.

Soldaten helfen auch schon an anderer Stelle

Das Team der Bundeswehr, eine Soldatin und fünf Soldaten, helfe dabei, diesen „Flaschenhals“ zu beseitigen. Anstatt mit zwölf kann die Station laut Klinik nun mit 15 bis 16 Betten betrieben werden. Dies entlaste nicht nur die Corona-Intensivstation am EK, sondern auch die Intensivstation in Wangen. Die Unterstützung durch die Bundeswehr ist zunächst bis Mitte Mai vorgesehen. Ob die Hilfe verlängert wird, hängt von der dann vorherrschenden Lage ab, so die Klinik.

„Wir freuen uns, dass wir am EK unterstützen können“, wird Major Immo Garm vom Kreisverbindungskommando der Bundeswehr in der Pressemitteilung zitiert. Vor zwei Wochen hat sich die OSK nach eigenen Angaben mit der Bitte an den Landkreis gewandt, ob Hilfe der Bundeswehr für die in der Pandemie hoch belastete Intensivpflege möglich ist. Die Bundeswehr leistet auch schon im Kreisimpfzentrum und bei der Nachverfolgung von Kontakten Unterstützung im Landkreis Ravensburg.

Personalkorsett an Klinik ist eng geworden

Dass die OSK um Hilfe gebeten hat, zeige, wie eng das Personalkorsett geworden ist, wird der Stellvertreter des Landrates, Andreas Honikel-Günther, zitiert. „Die dritte Welle schwappt voll über unseren Landkreis.“ Von schneller Entspannung sei nicht auszugehen. „Wir haben noch einige anstrengende Wochen vor uns“, so Honikel-Günther.

Am Sonntagabend sind die Soldaten im EK eingetroffen – sie arbeiten nicht nur, sondern leben offenbar auch dort. In der Pressemitteilung heißt es: „Untergebracht sind sie unmittelbar im EK auf einer wegen der Pandemie-Auswirkungen nicht in Betrieb befindlichen Station.“ Nach zwei bis drei Tagen Einarbeitung sollen sie bereits auf dem Dienstplan stehen.