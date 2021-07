Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Wahlkampf bietet für Menschen mit Behinderung eine wichtige Gelegenheit, den Kandidatinnen und Kandidaten ihre drängenden Anliegen aufzuzeigen. Die direkte Auseinandersetzung kann Einfluss auf die Themen haben, die die späteren Abgeordneten in ihrem Amt bearbeiten.

Die AG Wahlen im Landkreis Ravensburg will diesen Austausch in einem besonderen Angebot „Bundestagswahl für alle“ ermöglichen. Die Landeszentrale für politische Bildung stellt dafür eine Online-Plattform zur Verfügung.

In verschiedenen Einrichtungen der Behindertenhilfe finden Workshops zum Thema „Bundestagswahl“ statt. Gemeinsam erarbeiten die Teilnehmenden Fragen und Positionen, die für sie wichtig sind. Anschließend besteht die Möglichkeit, Videos aufzunehmen. In den Videos können sie persönlich ihre Fragen an die Politikerinnen und Politiker stellen. Die Videos werden dann auf die Online-Plattform der Landeszentrale für politische Bildung hochgeladen. Es ist natürlich auch möglich, die Fragen in schriftlicher Form einzureichen.

Menschen mit Behinderung können ihre Fragen als Video-Botschaft in die Plattform hochladen lassen. Selbstverständlich können auch Personen, die nicht an den Workshops teilgenommen haben, ihre Fragen als Video oder in schriftlicher Form in die Plattform hochladen lassen.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten haben die Möglichkeit, sich selbst und ihre politischen Absichten in einem Video vorzustellen. Die ersten Fragevideos und die Vorstellungsvideos der Kandidatinnen und Kandidaten können ab dem 18. Juli in der Plattform angeschaut werden. Die Kandidatinnen und Kandidaten beantworten die Fragen innerhalb von 2 Wochen. Ab dem 25. Juli veröffentlichen wir die Antwort-Videos im Wechsel mit neuen Frage-Videos.

Am 13. September findet eine Diskussions-Veranstaltung mit den Kandidierenden im Schwörsaal in Ravensburg statt. Wenn Sie wollen, können Sie an dieser Veranstaltung persönlich teilnehmen. Sie müssen dann die gültigen Corona-Bestimmungen beachten. Die ganze Veranstaltung wird auch gefilmt und steht als Streaming-Angebot im Internet zur Verfügung. So können Sie die Veranstaltung auch von zu Hause oder vom Wohnheim aus verfolgen. Über einen Chat können Sie sich an der Diskussion beteiligen.

Lassen Sie sich auf diese neue Möglichkeit ein! Weil auch Ihre Stimme zählt.

Infos unter: www.elearning-politik.net/moodle39/course/view.php?id=1012