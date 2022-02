Bundestagsabgeordneter Müller lädt zu Konferenz mit Ukraine-Botschafter

Für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Ravensburg gibt es eine Veranstaltung mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, zum Krieg in der Ukraine. Bei der Veranstaltung wird der Botschafter aus erster Hand seine politischen Einschätzungen geben. Außerdem sind auch Fragen an Melnyk möglich. Die Veranstaltung organisiert hat der Ravensburger CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Müller. „In den letzten Tagen hatte sich die Lage in der ukrainisch-russischen Grenzregion leider dramatisch zugespitzt. Seit heute Nacht ist nun klar, dass Putin den Krieg in Europa zurückgebracht hat. Unsere Friedensordnung in Europa ist damit zerstört“, wird Axel Müller in der Pressemitteilung zitiert.

Termin für die Online-Videokonferenz ist Donnerstag, 3. März, von 18 bis 19.30 Uhr. Als Konferenzplattform dient WebEx. Die Teilnehmerzahl ist auf 200 Personen begrenzt. Für die Teilnahme an der Videokonferenz ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Diese wird bis spätestens 1. März per E-Mail an axel.mueller@bundestag.de erbeten. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ebenfalls per E-Mail eine Bestätigung mit den Zugangsdaten zur Konferenz.

Melnyk wurde 1975 in Lwiw (Lemberg, Ukraine) geboren, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er spricht fließend Deutsch und hat mehrere wissenschaftliche Werke, insbesondere zum Völkerrecht, veröffentlicht. Seine Ausbildung absolvierte er an der Universität Lwiw, es folgten Aufenthalte an der Universität Lund (Schweden) und an der Harvard University (USA). Die Promotion zum Doktor der Rechtswissenschaften erfolgte am Korezkyj Institut für Staat und Recht (Kiew). Berufliche Erfahrungen sammelte er unter anderem in der Administration des Präsidenten der Ukraine, als Generalkonsul der Ukraine in Hamburg, an der Botschaft der Ukraine in der Republik Österreich, als Abteilungsleiter im Außenministerium der Ukraine und als Stellvertretender Minister. Er ist Mitglied offizieller Delegationen seines Heimatlandes und seit 19. Dezember 2014 Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland.