Bundestagsabgeordnete Engelhardt für Frauen beim Altenschießen

Gegen den Ausschluss von Frauen beim Altenschießen am Ravensburger Rutenfest hat die SPD-Bundestagsabgeordnete Heike Engelhardt protestiert.

„Das Grundgesetz gilt auch in Ravensburg“, betonte Engelhardt. An die Rutenfestkommission gerichtet fordert sie: „Wir schreiben das Jahr 2022. Gleichberechtigung ist schon seit über 75 Jahren ein Grundrecht. Ein Blick in Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz ist hilfreich. Lasst die Frauen beim Altenschießen mitmachen.“

Heike Engelhardt bezieht sich mit ihrer Äußerung auf einen SZ-Bericht über eine Ravensburgerin, die sich beim Altenschießen anmeldete, aber keine Schützenkarte erhielt.