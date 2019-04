Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt nach Ravensburg

Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt am 15. Mai nach Ravensburg. Im Schwörsaal wird sie auf Einladung des CDU-Wahlkreisabgeordneten Axel Müller bei der Premiere der „Dr. Andreas Schockenhoff-Lecture“ sprechen. Dabei handelt es sich um eine neue Vortragsreihe zu Ehren des 2014 verstorbenen Ravensburger Bundestagsabgeordneten, die künftig alle zwei Jahre in dessen Heimatstadt stattfinden soll.

Der Weingartener Axel Müller (CDU), der Schockenhoff 2017 als gewählter Abgeordneter des Kreises Ravensburg im Direktmandat in den Bundestag nachgefolgt war, ist Initiator und Veranstalter der neuen Reihe. „Mit dem Gedanken trage ich mich im Grunde, seit ich in Berlin angekommen bin“, sagte Müller am Mittwoch der „Schwäbischen Zeitung“. „Von Kollegen im Bundestag bin ich immer wieder auf die Verdienste und das Renommee von Andreas Schockenhoff angesprochen worden. Als Außenpolitiker ist er in seiner Heimat häufig so nicht wahrgenommen worden“, so Müller, der dafür sorgen möchte, dass sein Vorgänger „nicht in Vergessenheit gerät“.

Der „dümmste Wahlkampf seines Lebens“

Axel Müller war noch 2012 bei der parteiinternen Nominierung einer von insgesamt fünf am Ende gescheiterten Herausforderern Schockenhoffs gewesen. Seinen Wahlkampf mit harten Angriffen gegen den damaligen Amtsinhaber hatte er danach als „den dümmsten meines Lebens“ bezeichnet. Müller: „Auch deshalb ist mir diese Vortragsreihe ein Anliegen.“ Nach Schockenhoffs Tod 2014 hatte zunächst der Leutkircher Waldemar Westermayer den Wahlkreis für die CDU in Berlin vertreten.

Im Wechsel sollen künftig nationale und internationale Referenten in Ravensburg über Themen sprechen, die auch Schockenhoff als Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitiker umgetrieben haben. Bewusst habe man sich mit dem historischen Schwörsaal für einen Ort mitten in der Stadt entschieden, auch wenn dieser nur gut 400 Zuhörer fasst.

Beim Besuch der Bundeskanzlerin am Mittwoch, 15. Mai (Beginn 18 Uhr), dürfte es schnell eng werden. Angela Merkel hat mit Andreas Schockenhoff eine gemeinsame Wegstrecke von mehr als 24 Jahren zurückgelegt. Beide sind im Jahr der Wiedervereinigung 1990 erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Zuletzt war die Kanzlerin 2016 in Weingarten und 2011 in Ravensburg zu Besuch, jeweils im Wahlkampf. Der soll im Vorfeld der Europa- und Kommunalwahlen im Mai bewusst außen vor sein. „Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine CDU-Veranstaltung“, sagt Axel Müller.

Im Anschluss an die Rede der Kanzlerin im Schwörsaal werden Schüler des Freien Katholischen Gymnasiums im Bildungszentrum St. Konrad ein kurzes Gespräch mit Angela Merkel führen. An St. Konrad hat Schockenhoff vor seiner politischen Laufbahn unterrichtet. Das Schlusswort übernehmen seine Kinder Ferdinand, Theresa und Philipp. Der Abend wird moderiert von Christoph Plate von der Konrad-Adenauer-Stiftung, früherer stellvertretender Chefredakteur der „Schwäbischen Zeitung“.

