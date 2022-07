BUND Ravensburg-Weingarten lädt zu Nachmittagsprogramm ein

40 Jahre ist es her, dass engagierte Bürger im Schussental eine BUND-Gruppe gegründet haben, um aktiv zu werden gegen Umweltverschmutzung und Naturverluste. Anlässlich dieses Jubiläums lädt der BUND Ravensburg-Weingarten am Freitag, 29. Juli, von 15 bis 18 Uhr Groß und Klein zu einem bunten Familienprogramm ein. Kinder dürfen sich dabei laut Pressemitteilung auf verschiedene Mitmachangebote wie beispielsweise einer Entdeckungstour auf der Wiese, Blumenkränzebinden oder Basteln mit Naturmaterialien freuen.

Ein Highlight dieser Veranstaltung werden die Vorführungen des „Fräulein Brehm“ sein. Bei dem weltweit einzigen Theater für heimische, gefährdete Tierarten gewährt das Fräulein Brehm tierische Einblicke der besonderen Art in das Leben von Wildkatze, Regenwurm und die Wildbienen. Das Theater ist geeignet für Kinder ab circa acht Jahren, bringe aber auch Erwachsene zum Staunen, so die Mitteilung weiter. Die Vorführungen finden um 15, 17 Uhr und 17.20 Uhr statt und dauern jeweils circa 20 Minuten. Auch das Spielmobil wird vor Ort sein und die vielfältigen Spielangebote können ausprobiert werden. Neben einem Kuchenbuffet wird es die Möglichkeit geben, Stockbrot über dem Feuer zuzubereiten.

Die Veranstaltung findet in der Kleingartenanlage „Gartenfreunde am Sonnenbüchel“ (Dreiländerring 5 in Ravensburg) statt. Vor Ort sind die Parkplätze begrenzt, die Anlage ist fußläufig in wenigen Minuten von der Bushaltestelle „Hegaustraße“ (Stadtbuslinie 3) erreichbar. Der Eintritt ist frei, Hutsammlung beim Theater.