BUND Ravensburg startet neue Kindergruppe

Die Ravensburger Ortsgruppe hat zum neuen Jahr eine weitere von nun fünf BUND-Kindergruppen in der Region gestartet. „In unserer Naturgruppe wollen wir mit den Kindern so viel wie möglich draußen sein – auch bei Wind und Wetter“, wird Alea Dhonau, eine der beiden Gruppenleiterinnen, in einem Pressetext der Umweltorganisation zitiert. Die beiden jungen Frauen waren laut diesem begeistert, dass ihre Kindergruppe bereits beim ersten Treffen gut angenommen wurde.

„In der Natur erwarten Kinder ein schier unerschöpfliches Angebot an Spielmaterien und vielfältige Übungsmöglichkeiten zum Klettern, Balancieren, Springen, Verstecken und Beobachten", weiß Ulfried Miller, Geschäftsführer des BUND Ravensburg. In den Kindergruppen werden Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren spielerisch an die Natur herangeführt.

Treffen im Freien

Die Gruppen treffen sich in der Regel 14-tägig im Freien. Für etwas ältere Naturbegeisterte gibt es eine Teeniegruppe in Weingarten. Dort gehen Zehn- bis 14-Jährige gemeinsam mit der Naturpädagogin Nicole Fleig auf Spurensuche, bauen Unterschlüpfe, kochen über dem Feuer oder basteln mit Naturmaterialien.

Forschungen zeigen, dass das freie Draußenspielen für Kinder unzählige Vorteile mit sich bringt. So bietet die Natur zahllose Möglichkeiten kreativ zu sein und die Motorik zu schulen. Laut Wissenschaftlern wird auch das Selbstbewusstsein, soziale Fertigkeiten und sogar Konfliktfähigkeit gestärkt, wenn Kinder häufig die Möglichkeit haben in der Natur zu spielen. „Als Naturschutzverband ist es uns sehr wichtig, schon den Kleinsten die Natur näher zu bringen", sagt Manuel Schiffer, Umweltberater des BUND Ravensburg.

Aktuelle bietet der BUND RavensburgKinder- und Teeniegruppen in Mochenwangen, Ravensburg und Weingarten an.