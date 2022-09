BUND Ravensburg gewinnt Lastenradwette

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der BUND Ravensburg-Weingarten hatte zuletzt eine außergewöhnliche Idee. Der Verein rief zu einer Lastenradwette auf. Ziel war es, am 24. September mindestens 40 Lastenräder im Lauratal zu versammeln. Die Wette ist Teil mehrerer Veranstaltungen rund um das 40-jährige Jubiläum der Ortsgruppe.

Überrascht waren die Organisator*innen, dass am Tag der Wette trotz nasskalten Herbstwetters insgesamt 65 Lastenräder zur Wette ins Lauratal radelten. Die Koordinatorin des kostenlosen BUND Lastenradverleihs „WeRa“, Corinna Tonoli, begrüßte die engagierten Radler*innen und zeigte sich überwältigt von deren Engagement. „Sie zeigen, dass eine ganze Menge auch ohne Auto möglich ist,“ sagte sie.

Viele verschiedene Arten von Lastenrädern waren zu der Aktion ins Lauratal gekommen. So bietet die ein oder andere Transportbox Platz für bis zu vier Kinder, andere Radler*innen zogen große Anhänger hinter sich her. Auch Lastenräder, die für den Transport von Rollstühlen geeignet sind und eine Fahrradrikscha waren dabei. Karl-Heinz Sonnenburg (BUND) und Martin Hulin (ADFC) führten die außergewöhnliche Radgruppe durchs Lauratal über Schlier, Katzheim und Rößler bis zum Drachenfest. Die Stimmung war gut, daran konnte auch der einsetzende Nieselregen nichts ändern.

Bei Wetterfolg hatten die Städte Ravensburg und Weingarten dem Verein insgesamt 15 Pflanzflächen für Bäume in Aussicht gestellt. „Manche Wetten verliert man gerne“, sagte der Bürgermeister der Stadt Weingarten, Alexander Geiger, dazu am Samstag im Lauratal. Die geplanten Pflanzflächen befinden sich in Ravensburg zwischen St. Christina und Fidazhofen sowie in Weingarten entlang des Fußweges zwischen Marienfriedhof und Marienkirche.

Die Lastenradwette fand im Rahmen des Autofreien Lauratals statt, welches am 24. und 25. September für den Autoverkehr gesperrt war. Der BUND ist Teil des Aktionsbündnisses, zu dem auch Bündnis 90/Die Grünen aus Weingarten, der ADFC, NABU und die Aktionsgruppe Critical Mass gehören.