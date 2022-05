BUND lädt wieder zu Exkursionen in den Altdorfer Wald

Der BUND startet eine Neuauflage der Altdorfer Wald Exkursionen. „Der Altdorfer Wald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Oberschwabens“, heißt es in der Medienmitteilung des BUND.

Bereits im letzten Jahr hat der BUND Ravensburg-Weingarten in Kooperation mit ForstBW und dem Verein Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald Exkursionen in den Altdorfer Wald angeboten. Da sich das Programm großer Beliebtheit erfreute und der Schutz des Altdorfer Waldes nach wie vor „ganz oben auf der Tagesordnung“ des Naturverbandes stehe, plant der BUND auch in diesem Jahr abwechslungsreiche Exkursionen, die die vielen unbekannten, paradiesischen Biotope sichtbar machen.

Den Auftakt der insgesamt 16 Touren in das einzigartige Gebiet macht der ehemalige Kreisjägermeister Peter Sonntag im Reichermoos. Die Tour findet am Sonntag, 5. Juni, ab 14 Uhr statt und dauert etwa zweieinhalb Stunden. Thema ist das Hochmoor. Die Teilehmende erfahren einiges über die Geschichte des Torfabbaus im Reichermoos und lernen das Hochmoor als Lebensraum kennen. Treffpunkt der Exkursion ist das Alte Torfwerk bei Reichermoos das, auch gut mit dem Fahrrad erreichbar ist.

Die Veranstaltung gehört zu einer ganzen Reihe von sonntäglichen Exkursionen, die von Juni bis Mitte Oktober stattfinden und spannende Einblicke gewähren, in Fauna und Flora, geologische Zusammenhänge, historische Begebenheiten und Folgen des Klimawandels in der Region. Auch für Familien und Kinder gibt es ein Mitmachprogramm vom Waldpädagogik-Team von ForstBW. In Spielen im Wald wird erlebbar gemacht, wie ein Baum Photosynthese macht, CO2 bindet und Holz produziert und so seinen Beitrag zum Klimaschutz leistet, heißt es in der Medienmitteilung. Für jedes Thema konnte der BUND Experten und Expertinnen gewinnen.

Die Kursgebühr beträgt fünf Euro, Kinder & Studierende können kostenfrei teilnehmen. Eine Anmeldung ist erforderlich bis jeweils Freitagmittag, 12 Uhr, vor der jeweiligen Exkursion unter bund.ravensburg@bund.net.