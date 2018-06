BUND-Geschäftsführer: „Wirtschaft könnte noch viel mehr für die Umwelt tun“

Die Firmen, die bei der Initiative Grüner Weg mit an Bord sind, legen sich dafür ins Zeug, ihren Kohlendioxidausstoß einzudämmen. Sie wollen es sogar schaffen, dass das gesamte Schussental bis zum Jahr 2020 überhaupt kein CO2 mehr in die Atmosphäre bläst. „Ein hoch gestecktes, aber realistisches Ziel“, glaubt Ulfried Miller, Geschäftsführer der Ravensburger Geschäftsstelle des Bundes für Umwelt und Naturschutz BUND. „Allerdings muss man sich dafür ziemlich anstrengen.“ Seit Kurzem mischt die hiesige BUND-Ortsgruppe als Fördermitglied beim „Grünen Weg“ mit. Weil man dort von der Materie eine Menge Ahnung hat, ist der BUND bestens dafür gerüstet, Unternehmen, die umweltschonender agieren wollen, mit Tipps zu versorgen. „Wir unterstützen die Initiative ideell-beratend, wenn es darum geht, welche Klimaschutzmaßnahmen in einem Betrieb wirtschaftlich sinnvoll sind“, gibt Miller die Devise aus.

Der BUND-Geschäftsführer weiß denn auch, dass einige Firmen es durchaus bereits hinbekommen, klimaneutral zu wirtschaften. Bei der Leutkircher Brauerei Härle etwa liefern Holz und Hackschnitzel die gesamte Wärme, fahren sämtliche Fahrzeuge mit Raps- oder Sonnenblumenöl und stammt der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Derartige Umstellungen sind freilich nicht hopplahopp zu schaffen, sondern gestalten sich in der Regel als langer, konsequenter Prozess: „Härle ist ein Pionier und seit 20 Jahren an diesem Thema dran“, erläutert Ulfried Miller. Mittlerweile taugt die Brauerei als Vorbild zum Nachahmen. Wobei die Umstellung auf „grünen“, also aus Wind, Wasser, Sonne oder Bioenergie gewonnen Strom laut Miller „der einfachste erste Schritt“ und dabei zudem effektiv ist: Insgesamt verbessern die beim „Grünen Weg“ engagierten Unternehmen ihre CO2-Bilanz allein durch diese Maßnahme laut Miller um 20 Prozent. Konkret sparen sie jährlich 1500 Tonnen Kohlendioxid ein. „Das ist enorm für Betriebe, die auch produzieren“, lobt der BUND-Geschäftsführer.

Weiterhin lassen sich fossile Energien wie Öl oder Erdgas auch bei der Wärmeversorgung durch nachwachsende Rohstoffe wie Holz oder Biogas ersetzen, empfiehlt Miller. Der BUND hat beispielsweise die Schellinger AG schon bei einer Studie beraten, die herauszufinden versuchte, wie man Brennholz nicht nur aus dem Wald, sondern auch aus Bachgehölzen oder Hecken gewinnen kann. Generell hält Miller es im Zuge der Energiewende für unverzichtbar, „dass wir alle unseren exorbitanten Energieverbrauch reduzieren - ohne, dass wir deshalb auf unseren gewohnten Komfort verzichten müssen“. Wie das gehen soll? Unter anderem, indem in Maschinen, Pumpen oder Fahrzeugen die Motoren durch verbrauchsärmere Nachfolgemodelle ersetzt werden.

Generell ist Miller - der übrigens bedauert, dass es den IHK Energie- und Umweltarbeitskreis nicht mehr gibt -, überzeugt: „Die Wirtschaft könnte noch viel mehr für die Umwelt tun.“ Beispielsweise könnte „das eine oder andere Bekleidungshaus in Ravensburg seinen Stromverbrauch deutlich reduzieren, wenn es die Beleuchtung auf stromsparende LED-Lampen umstellen würde“. Lohnt sich sowas? Ganz bestimmt, versichert Ulfried Miller: Wenn man viel weniger Strom braucht, die Kosten also sinken, habe sich eine solche Maßnahme spätestens nach zehn Jahren amortisiert.

Doch selbst wer in seiner Firma partout keine Möglichkeit findet, Energie zu sparen, kann Klima einen Gefallen tun - indem sie „Klimaschutzprojekte in der Region unterstützt“. Unter anderem engagiert sich der hiesige BUND im Moorschutz: Da ein trocken gelegtes Moor „enorm viel Treibhausgase ausstößt“, ist man dran, Moore wie das Haubacher Moor bei Isny oder das Pfrunger-Burgwanger Ried bei Wilhelmsdorf wieder zu bewässern. Wer dafür spendet, bekommt den Effekt zertifiziert - was wiederum in die betriebseigene Klimabilanz eingerechnet wird. Als „Öko-Ablasshandel“ sieht Miller so etwas nicht, schließlich „ist es der Atmosphäre egal, wo wir CO2 einsparen“.

Die SZ stellt in loser Reihenfolge Unternehmen aus der Region vor, die bei der Initiative „Grüner Weg“ mitmachen und sich beim Thema Natur- und Umweltschutz besonders engagieren - indem sie Ressourcen sparen, den Kohlendioxid-Ausstoß senken. bewusst mit Energie umgehen oder ihr spezielles Augenmerk auf kurze Wege und regionale Produkte legen. In dem Verein sind mittlerweile zehn Firmen mit von der Partie: Neben den Initiatoren TWS und Schellinger KG sind das Bici Zweirad, Kulturzentrum Linse, Gabriel Heizungsbau, Omnibusverkehr Bühler, Bausch, Baunetz Naturbaustoffe, Nebel EDV-Dienstleistungen und die Oberschwabenhallen GmbH. Diesmal geht es um den BUND Ravensburg-Weingarten, der die Initiative als Fördermitglied unterstützt.