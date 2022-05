BUND erhält Streuobstpreis des Landes

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für sein langjähriges und vielfältiges Engagement für den Erhalt unserer die Landschaft prägenden Walnussbäume bekam der BUND Regionalverband Bodensee-Oberschwaben am Mittwoch den Streuobstpreis des Landes Baden-Württemberg.

Agrarminister Peter Hauk würdigte damit die erste Bestandsaufnahme stattlicher Hof-Bäume in 25 Gemeinden Oberschwabens durch BUND-Mitarbeiter*innen. Er zeigte sich erfreut über das Angebot an die Baumbesitzer*innen, sie bei der Vermarktung ihrer Walnüsse zu unterstützen.

So gelang es dem BUND über 30 Baumbesitzer*innen mit direkt vermarktenden Landwirten zusammenzubringen und an regionale Ölmühlen zu vermitteln. In einem jährlichen Infobrief für Walnussbauern gibt der BUND Auskunft über regionale Sorten und Vermarktungsmöglichkeiten.

In einem dreijährigen EU-Interreg-Projekt konnten zusammen mit der Hochschule in Sigmaringen und in Innsbruck neue Produkte aus Walnuss-Pressrückständen entwickelt werden. Rezepturen für regionale Walnuss-Flips und würzige beziehungsweise süße Brotaufstriche wurden bereits getestet und warten nun auf Produzenten regionaler Pesto- und Schoko-Cremes.