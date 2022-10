BUND Einsatz auf der Streuobstwiese

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 8. Oktober, hatte der BUND Ravensburg Weingarten zu einer Aktion auf die Streuobstwiese neben der Edith-Stein Schule (Berufsschulzentrum) eingeladen. Die BUND Familiengruppe und einige BUND Aktive waren gekommen und haben zu Beginn die Wiese, im Rahmen der Ravensburger Stadtputzete, von Müll befreit. Danach ging es ans Nistkästen Bauen und Saft Pressen. Die Vielfalt der Äpfel begeisterte auch die kleinen Gäste, die emsig das Fallobst in ihren Eimern sammelten. Dann wurden die Äpfel gewaschen, teils braune Stellen weggeschnitten, kräftig gekurbelt und anschließend gepresst. Das erforderte Muskelkraft und tatkräftigen Einsatz, wobei sowohl die Kinder, als auch die Erwachsenen auf ihre Kosten kamen. Als dann der erste selbst gepresste Saft aus der Presse rann und die Kinder ihre Becherchen damit füllten, war die Freude groß. Und der Geschmack überwältigend. An dem Streuobsttag waren circa 25 Erwachsene und Kinder beteiligt. Auch Geflüchtete der benachbarten Unterkunft wurden eingeladen und halfen engagiert mit, Nistkästen zusammenzuschrauben und Saft zu pressen.

Die BUND Familiengruppe trifft sich monatlich samstags. Infos: corinna.tonoli@bund.net