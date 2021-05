Bund beteiligt sich an Breitbandausbau in Ravensburg

Der Bund beteiligt sich mit 25,75 Millionen Euro und einer Förderquote von 50 Prozent an den Kosten für den Breitbandausbau in Ravensburg. Diese Nachrichten hatte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Steffen Bilger (CDU), bei seinem Besuch in Ravensburg im Gepäck. Der Bundestagsabgeordnete für Oberschwaben und das Allgäu, Axel Müller (CDU), hatte den Staatssekretär nach Ravensburg geholt, um sich über verschiedene Infrastrukturprojekte auszutauschen.

Der Förderbescheid traf nur wenige Wochen nachdem die Stadt Ravensburg dem Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg beigetreten war, ein, heißt es in der Pressemitteilung. „Als nächsten Schritt werden wir den Antrag auf Kofinanzierung beim Land Baden-Württemberg stellen. Im Idealfall muss die Stadt Ravensburg dann nur zehn Prozent der Kosten selbst stemmen“, so Ravensburgs Bürgermeister Daniel Rapp.