BUND beginnt mit Streuobstpflanzungen

Der BUND Ravensburg-Weingarten hat damit begonnen, gewonnene Pflanzflächen mit alten Streuobstsorten zu bepflanzen. Im September hatte der Verein eine besondere Wette gestartet. Mindestens 40 Lastenräder sollten sich für eine Fahrradtour am 24. September im autofreien Lauratal versammeln. Zur Aktion gekommen sind zahlreiche Menschen mit insgesamt 65 Lastenrädern. Auf Grund des Wetterfolges erhielt der BUND fünf Pflanzflächen von der Stadt Weingarten und zehn Flächen in Ravensburg.

Die Flächen in Weingarten wurden bereits am 14. November bepflanzt. Oberbürgermeister Moll und Ulfried Miller vom BUND haben gemeinsam mit Alexander Otten, dem Vorsitzenden des Kirchengemeinderates (KGR) St.Maria und Lisa Müller, Leiterin des KGR-Jugendausschusses, angepackt und fünf alte und wohlschmeckende Apfelbaumsorten gesetzt. Die neuen Bäume befinden sich entlang des Fußweges zwischen Marienfriedhof und Marienkirche. Die Stadt, die diese Wette gerne verloren hat, wie Bürgermeister Geiger im Lauratal betonte, freut sich über die neuen Bäume.

Auch in Ravensburg ließ der Beginn der Pflanzungen auf der „Wettfläche" nicht lange auf sich warten. So setzten Ulfried Miller und ein Team Ehrenamtlicher gemeinsam mit OB Rapp und mehreren Baumpaten am Samstag, 19. November, insgesamt vier Bäume in St.Christina. Gepflanzt wurden zwei Walnussbäume und eine Schweizer Wasserbirne im Rahmen des Baumpatenschaftsprogramm des BUND. Außerdem wurde eine Congress-Birne gesetzt. Für diese sucht der BUND aktuell noch nach einem Baumpaten.